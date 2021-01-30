علاج فوري ومضمون لتساقط الشعر بدون غسل وبدون زيوت من أول استعمال

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر والتي تتسبب في فقدان ثقة المرأة بنفسها، ومن المعروف أن الشعر هو تاج المرأة وأحد أهم مظاهر جمالها، وتريد كل السيدات والفتيات الحصول على شعر طويل وكثيف لا يعاني من التلف والتساقط، لذا قد توصلنا لوصفة رائعة ونتيجتها مبهرة في زيادة طول وكثافة الشعر، مع توقف تساقط الشعر بشكل نهائي وفعال ومن أول استخدام، كما تعالج تلك الوصفة شيب الشعر وتعزز لون الشعر الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى علاج الصلع وحتى الصلع الوراثي.

تكثيف وتطويل الشعر ومنع التساقط

سوف نستعرض معكم وصفتين طبيعيتين لهما نفس التأثير تقريبا في علاج تساقط الشعر، وكذلك زيادة طوله وكثافته بشكل ملحوظ، وكل منهما عبارة عن علاج يومي لتساقط الشعر لا يحتاج لغسيل ولا يحتوي على زيوت، ولكن يفضل استعمال الوصفتين معا بحيث يتم استخدام كل منهما يوما بعد يوم.

وصفة مغلي الزعتر لعلاج تساقط الشعر

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

3 ملعقة كبيرة من الزعتر.

1 كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم وضع الزعتر في وعاء مُحكم الغلق ثم إضافة الماء المغلي، ويتم تغطيته بعد التقليب لمنع الزيوت من التطاير ويُترك ليبرد تماما ثم يتم تصفية الماء الناتج ووضعه في قارورة بخاخ، وعند الاستخدام يتم وضعها على فروة الرأس ويتم تدليكها بواسطة حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويتم تكرار الوصفة يوميا قبل النوم مع عدم غسل الشعر، وفي خلال أسبوع واحد فقط سنلاحظ نتيجة غير مسبوقة من طول وكثافة الشعر.

وصفة الأعشاب لمنع تساقط الشعر وتكثيفه

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

10 ورقات من ورق الغار أو ورق اللوري.

1 ملعقة كبيرة من أعشاب البابونج.

1 ملعقة كبيرة من الروزماري أو إكليل الجبل.

1 ملعقة كبيرة من الخزامى أو اللافندر.

1 ملعقة صغيرة من القرنفل أو المسمار.

1 كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم وضع كل من ورق اللوري والبابونج والروزماري والقرنفل واللافندر في وعاء مُحكم الغلق ثم يتم إضافة الماء المغلي، بعد الدمج جيدا بين المكونات يتم تغطية الوعاء للحفاظ على الزيوت من التطاير وتُترك الوصفة حتى تبرد، ثم تصفيتها بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب ووضع السائل في قارورة بخاخ، ويتم تطبيق الوصفة على الشعر يوميا قبل النوم وتُترك على الشعر بدون غسيل، وسنلاحظ من المرة الأولى توقف تام لمشكلة تساقط الشعر، وبعد مرور أسبوع نلاحظ زيادة طول وكثافة الشعر وبعد ذلك إنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع بشكل ملحوظ.

ولزيادة حماية شعرك والتقليل من معدل التساقط بشكل أسرع، يمكنك إضافة مقادير متساوية من زيت الزيتون وزيت الخردل وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو، وبعد الدمج جيدا وتدفئة الزيت داخل حمام مائي ساخن تُدلك فروة الرأس به بواسطة أصابع اليدين لمدة 20 دقيقة، ويُترك لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاثة ساعات مع لف الشعر بفوطة ساخنة يتم تغييرها كل نصف ساعة، وبعد غسل الشعر ستلاحظين نتيجة فعالة في تنعيم الشعر وحمايته من التساقط والتلف.