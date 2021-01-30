طريقة تكثيف الشعر وإعادة إنبات البيبي هير من جديد بمكونات بسيطة من مطبخك

طريقة تكثيف الشعر ، يعاني العديد من الرجال والنساء في مُختلف الأعمار من تساقط الشعر وضعفه وخفته لهذا نقدم لكم طريقة لإنبات الشعر وتكثيفه بمكونات طبيعية تماماً تحافظ على فروة الرأس وتُغذيها بخلاف باقي المنتجات الكيميائية التي تهلك فروة الرأس تمامًا وتتسبب في نتائج وقتية وبمجرد التوقف عن استخدامها يعود التساقط وبغزارة، لذا سنخبركم بوصفات طبيعية ونتائجها مضمونة ودائمة.

طريقة تكثيف الشعر بزيت الزيتون

من المعروف أن زيت الزيتون من أفضل الزيوت للشعر والجسم لما به من عناصر معدنية وهامة جدا للبشرة، فهو يعطي فروة الرأس العديد من العناصر التي تفتقر لها ويغذيها فهو به اوميجا 3 كما يساعد في ترطيب الشعر الجاف، ويتم استخدام زيت الزيتون على الشعر مباشرة عن طريق تدفئته قليلا ومن ثم وضعه على فروة الرأس مع التدليك لمدة 3 دقائق، وتركه لمدة ساعة ومن ثم غسل الشعر بالشامبو، أو يمكنك تركه على الشعر طوال الليل مع تغطية الشعر بغطاء بلاستيك.

كما يمكن إضافة بعض المكونات لزيت الزيتون كالعسل أو زيت جوز الهند فهما يساعدان في تغذية الشعر وترطيبه بشكل كبير.

طريقة تكثيف الشعر بالبيض

البيض من أكثر العناصر الغذائية أهمية لما يقدمه للجسم من بروتين لهذا يتم استخدامه في تغذية وتكثيف الشعر الخفيف والضعيف، ويعتبر ماسك البيض من أهم الماسكات التي تغذي وتكثف الشعر على الإطلاق فهو صحي تماما ومضمون.

كما يمكن استخدامه على فروة الرأس مباشرة عن طريق خفق بيضة أو بيضتان حسب طول وكثافة الشعر ووضعها على الشعر الرطب لمدة نصف ساعة ومن ثم غسل الشعر بماء بارد أولا وبعدها بماء فاتر.

وهناك طريقة اخرى وهي إضافة زيت الزيتون أو أي زيت أخر مغذي وخفق البيض والزيت معا وإضافته لفروة الرأس وتركه لمدة ساعة.