تطبيق توكلنا شرط دخول المجمعات والمولات بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صدرت بعض القرارات والتصريحات الجديدة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس و الخوف من تزايد أعداد المصابين وتفشي المرض، لذا حرصت الجهات المسئولة على ضرورة تفعيل التطبيق وذلك من خلال منصة “أبشر” وجعله شرط أساسي لدخول أي من المولات والمجمعات أو الأسواق نظراً لتزايد أعداد المصابين بالمنطقة الشرقية ومنع التزاحم .

صدور قرار بضرورة استخدام تطبيق توكلنا

حيث أصدر صاحب السمو الملكي الأمير (سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود) أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية قرار بشأن ضرورة استخدام التطبيق لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة كشرط أساسي عند دخول الأسواق التجارية والمجمعات والمولات، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بالمنطقة الشرقية، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءاً من الغد الأحد الموافق ٣١ يناير ٢٠٢١.

تطبيق توكلنا

يعتبر توكلنا من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم داخل المملكة العربية السعودية، فهو تطبيق رسمي معتمد من وزارة الصحة بالمملكة وذلك لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

يعتبر توكلنا من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها لحمايتهم وتقديم كافة المعلومات التي تختص بفيروس كورونا ويتم التعامل معه من خلال منصة أبشر ويمكن تفعيله بطريقتين:

الطريقة الأولى:

قم بالدخول على الصفحة الرسمية لمنصة أبشر للخدمات الحكومية. قم بتسجيل الدخول وإدخال بياناتك (رقم الهوية- كلمة المرور).

الطريقة الثانية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال.

قم باختيار تسجيل جديد إذا لم يتم التسجيل من قبل في أبشر.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم قم بإدخال تاريخ ميلادك.

قم بإدخال كلمة المرور ولا تقل عن ١٢ خانة من بينهم حروف إنجليزية وأرقام.

ادخل مكان إقامتك (العنوان) مفصلاً.

قم بالضغط على الموافقة على كل الشروط .

وهكذا يمكنك الاستفادة من خدمات توكلنا داخل كافة أنحاء المملكة العربية السعودية عبر الهاتف الجوال من مكانك دون الحاجة للتنقل، ويمكنك دخول أي من الأسواق والمجمعات دون أدنى مشكلة .