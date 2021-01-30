طريقة عمل دجاج التندوري الهندي بتتبيلة رائعة

تمتاز الأكلات والأطباق الهندية بطعم التوابل والبهارات الهندية الحارة المميزة والرائعة والتي تعطي نكهة خاصة وجميلة يعشقها ويفضلها الكثيرين وانتشرت الأكلات الهندية في العالم العربي والكثير من الدول بشكل كبير ونالت إعجاب الجميع ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد الأكلات الشهيرة والرئيسية في الهند وهي الدجاج التندوري بالتتبيلة الهندية الحارة والمميزة وبطريقة سهلة جداً لتقومي بتحضيره في المنزل بكل بساطة. طريقة عمل دجاج التندوري الهندي طريقة عمل دجاج التندوري الهندي أولاً: المكونات عدد ثماني قطع من صدور الدجاج.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

عدد اثنان من فصوص الثوم المفروم ناعم.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من بهارات المسالا الهندية.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

فلفل أحمر حار حسب الرغبة.

ملعقة زنجبيل مبشور.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب من الزبادي.

ملح.

زيت نباتي. ثانياً: طريقة التحضير نقوم بغسل قطع الدجاج جيداً وعمل شقوق صغيرة بكل قطعة حتي تتشرب التتبيلة. نقوم بوضع جميع البهارات وعصير الليمون والزبادي والبصل المفروم والثوم ونخلطهم مع بعضهم البعض جيداً. نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة ونتأكد من أن كل قطعة امتزجت جيداً في البهارات ثم نقوم بتغطية الدجاج المتبلة ونضعها في الثلاجة لمدة أربع ساعات أو يفضل تركها في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة. نقوم بإخراج الدجاج المتبل من الثلاجة ثم نقوم بإحضار صينية فرن ذات حجم مناسب ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونقوم بوضع الدجاج بالتتبيلة في الصينية ونقوم بإدخالها الفرن ونتركها على نار متوسطة حتي تنضج جيداً. بعد أن تنضج الدجاج نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتقدم صنية الدجاج التندوىي بجانب الأرز والخبز.

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