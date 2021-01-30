خلال 10 دقائق فقط ! راقبي لون بشرتك يلمع بياضاً بمعجزة التفتيح الفورية

في دقيقة واحدة وبمكون واحد فقط يمكنك الحصول على بشرة تلمع بياضاً من أول استخدام، هذا ليس سراً كبيراً بين القدماء ولكن انتشار شركات التجميل وسعيها نحو تحقيق الأرباح الهائلة هو ما جعل أسرار الجمال الطبيعي تختفي تدريجياً، يمكنك الحصول على تفتيح طبيعي ودائم لبشرتك بالاستمرار على استعمال معجزة التفتيح الحمراء وهي الطماطم، وفي موضوعنا اليوم سوف نقدم لكم مقشر وماسك للتفتيح، كل منهما يتكون من الطماطم كعنصر أساسي ويتم استعمالهما على التوالي لتفتيح البشرة، وضمان عدم عودة لونها إلى الاسمرار مرة أخرى.

إليكِ مقشر وماسك له نتائج فورية من أول استخدام، يعمل على زيادة النضارة وإشراق للبشرة وتوحيد وتفتيح لون البشرة، يساعد في تخلص البشرة من الرؤوس السوداء الناتجة عن الخلايا الميتة الموجودة في الوجه، كما يقلل من إفراز الزيوت والدهون من البشرة، ويقلل أيضا من ظهور المسامات الواسعة ويعمل علي تغذية البشرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم. حبة طماطم واحدة طازجة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير والاستخدام

مقشر وماسك لتبييض البشرة طبيعياً وصفة المقشر

يتم تحضير وعاء وبشر حبة الطماطم، ثم بعد ذلك يتم تصفية مبشور الطماطم جيدا للحصول على ماء الطماطم والذي يتم استعماله لاحقا في تحضير الماسك، وللحصول أيضاً على مبشور الطماطم المنزوع منه الماء والذي نستخدمه في تحضير المقشر.

يتم تحضير وعاء آخر ويُضاف إليه مبشور الطماطم منزوع الماء، ويُضاف أيضا مقدار السكر ثم يتم مزج المكونين معا جيدا، بعد ذلك يُطبق المقشر على بشرة نظيفة خالية من أي شوائب أو مكياج، ثم يتم الفرك بحركات دائرية من أجل تدفق الدم والأكسجين؛ مما يحفز تكوين مادة الكولاجين، وذلك لمدة تتراوح بين دقيقة إلى خمس دقائق، ثم بعد ذلك يُغسل الوجه بالماء الفاتر ويتم استخدام الماسك.

ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة. ملعقتين كبيرتين من الطحين البودر. مقدار ماء الطماطم الناتج.

طريقة التحضير والاستخدام

وصفة ماسك التفتيح

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار ماء الطماطم، ويتم بعد ذلك إضافة مقدار نشاء الذرة والطحين رويدا رويدا مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام متجانس كريمي، يُطبق الماسك بعد استخدام المقشر على بشرة الوجه بالكامل وعلى الرقبة أيضا، ثم يُترك لمدة نصف ساعة أو حتي يجف الماسك تماما.

بعد ذلك يتم إزالة الماسك برفق باستخدام أطراف الأصابع عن طريق الفرك أو باستخدام قطنة مبللة بماء فاتر، ثم بعد ذلك يُغسل الوجه بالماء البارد لقفل المسام ثم استخدمي التونر كماء الورد أو زيت جوز الهند، أو مُصفي مُغلي ماء النعناع أو ماء البابونج، ثم استخدمي المرطب الخاص بكِ، استمري على هذه الطريقة مرتين أسبوعياً وسوف تحصلين على تبييض دائم للبشرة وترطيب وصفاء للوجه ليس له مثيل.

كما أن هناك طرق عديدة لتفتيح البشرة ولكنها تحتاج لوقت طويل، أما هذه الوصفة تتميز بسرعة النتيجة المطلوبة من تفتيح وشد البشرة ة والقضاء على الجلد الميت المتراكم في البشرة، ومع تطبيق هذه الوصفة وللحفاظ على النتيجة يجب مراعاة غسل البشرة يوميا بواسطة الغسول المناسب حسب نوع البشرة، ثم وضع تونر مناسب أيضا، أما الخطوة الأخيرة هي خطوة ترطيب البشرة وبهذا نساعد على إستعادة شباب وحيوية البشرة وتفتيحها.

تنظيف البشرة والتقليل من التجاعيد

ويمكنك تجربة وصفة الشيشانيات السحرية لتفتيح البشرة وشد تجاعيد الوجه والحفاظ على شباب البشرة مهما تقدم العمر، وهي تعتمد على بودرة السفيد اب الطبيعية المصنوعة منزليا بعيدا عن المواد الكيميائية المتداولة، كما يمكنك تحضير الصابون الأفريقي الأسود أيضا في المنزل، وهو غني عن التعريف لفوائده الرهيبة في تفتيح وترطيب البشرة، ولا يجب أن تستغنى عنه أي سيدة في منزلها.

كما يمكنك استعمال حليب البودر وقليل من الماء مرة في الأسبوع ووضع الماسك لمدة 10 دقائق، ثم يتم فرك البشرة بواسطة أطراف الأصابع ومن ثم شطفها بالماء البارد لغلق المسام، هذا الماسك يقوم بعملية تنظيف عميق للبشرة مع تفتيح ملحوظ مباشرة بعد غسل الوجه، قبل هذا الماسك بيومين وبعده بيومين أيضا اتعملي ماسك عصير الخيار مع القليل مع ماء الورد للتقليل من التجاعيد ومنح البشرة نعومة فائقة.