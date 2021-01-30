طريقة عمل الطعمية الهشة وسر نجاحها في المنزل مثل المطاعم

تعتبر الطعمية الهشة ، من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، وهى الوجبة المفضلة على الإفطار لدى المصريين، ويفضلون تناولها بجانب الفول والسلطة والخبز البلدي، وهى أكله غير مكلفة، ونجد الكثير من الناس عند مطاعم الفول والفلافل يقبلون على تناول الطعمية بشكل كبير، فهي من الأكلات اللذيذة التي تتميز بطعم شهي ورائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الطعمية الهشة وسر نجاحها في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات الطعمية الهشة مكونات الطعمية الهشة سوف نتعرف على مكونات الوصفة وسر نجاحها في المنزل وهى كما يلي:- كيلو من الفول المكسور المنقوع في الماء ليلة كاملة. طبق من البقدونس المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء المفرومة. حزمة من الشبت. حزمة من الكرات. ملعقة من الملح. ملعقة من الكمون المطحون. شطة حسب الرغبة. قرن من الفلفل الأخضر. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقتين من الثوم المفروم. ملعقة من الكزبرة المطحونة. زيت للقلي. كوب من السمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار الكبة ونضع فيها الفول ونخلط جيداً حتى ينعم الخليط.

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء عميق ثم نضع في الكبة الكزبرة الخضراء والبقدونس والبصل والفلفل الأخضر والثوم والشبت والكرات والتوابل ونخلطهم جيداً، بعد ذلك نضع الفول على المكونات ونخفق مرة ثانية حتى نحصل على عجينة متماسكة القوام.

نقوم بتقسيم العجينة إلى أجزاء ونضعها في أكياس من البلاستيك ونحفظها في الفريزر لحين الاستخدام.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة وحوافها مرتفعة ووضع كمية كبير من الزيت حتى يصبح غزير ونتركها تسخن على النار.

نقوم بوضع الطعمية في الزيت ونقلبها حتى يتحمر لونها، ثم نخرجها من الزيت ونضعها على طبق مفروش بمنديل المطبخ حتى يمتص الزيت، ونقدمها ساخنة بجوار السلطة والفول والخبز البلدي وبالهناء والشفاء. نصائح مهمة لعمل طعمية هشة في المنزل يوجد بعض النصائح المهمة يجب إتباعها وهى كما يلي: يجب وضع رشة من الكربونات قبل القلي بدقائق حتى لا تغمق العجينة. سر نجاح الطعمية هو الخفق المستمر باليد. عند قلي الطعمية يجب أن يكون الزيت غزير. يجب خروج العجينة من الفريز قبل قليها بساعات.

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