وصفة رهيبة وغير معروفة تضعيها مرتين فى العمر فقط لتكثيف وتطويل الشعر دون توقف

وصفة اليوم استثنائية ونتيجتها مذهلة في تطويل الشعر بغزارة وزيادة سمك الشعرة وبالتالي زيادة الكثافة أيضا، ولن تصدقي سيدتي أنها تستخدم فقط مرتين في العمر، نعم يتم تطبيقها مرتين فقط في شهر واحد مرة أول الشهر والأُخرى أخر الشهر، وبعد ذلك بوسعك سيدتي أن تنسي مشاكل شعرك تماما، فقط يلزمك العناية المعتادة بشعرك فقط ولن تحتاجي لوضع أي وصفات أو كريمات بغرض تطويل الشعر مرة أخرى.

وصفة تطويل الشعر وتكثيفه

إذا كنتِ تحلمين بشعر طويل وناعم كشعر الهنديات، إذا كنتِ تحلمين بشعر كثيف بدون فراغات وإخفاء تام لشيب الشعر، وإذا كنتِ ترغبين في أن يصبح شعرك ناعم كالحرير ذو مظهر خلاب، إليكِ سيدتي وصفة اليوم السريعة والرائعة لتحقيق تلك المعادلة الصعبة، حيث تُستخدم مرتين فقط مدى الحياة مرة أول الشهر والأُخرى أخر الشهر.

وصفة تطويل الشعر في يوم واحد

تتكون الوصفة من العناصر الطبيعية التالية:

2 لتر من الماء الدافئ.

3 ملعقة كبيرة من الحمص.

3 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

3 ملعقة كبيرة من الزعتر.

2 ملعقة كبيرة من زهور البابونج.

2 ملعقة كبيرة من ورق السدر.

1 ملعقة كبيرة من القرفة.

طريقة التحضير

يتم وضع 2 لتر من الماء فى وعاء كبير ثم إضافة جميع البهارات السابق ذكرها من الحمص وبذر الكتان والزعتر، وكذلك زهور البابونج وورق السدر والقرفة، ثم يتم التقليب والدمج جيدا بين جميع المكونات حتى الحصول على سائل متجانس، وبعد ذلك يتم نقعه لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وبعد مرور الوقت المذكور يتم تصفية السائل الناتج بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب للتخلص من الشوائب.

طريقة الاستعمال

يتم غسل الشعر بواسطة مُصفى منقوع الوصفة مع تمام التدليك أثناء غسل الشعر ثم تُترك لمدة 10 دقائق على الشعر ثم يتم شطفه بواسطة الماء، ويتم تكرار الوصفة مرة أول الشهر وأُخرى أخر الشهر.

كريم تنعيم الشعر ومنع الهيشان

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

نصف ملعقة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من زيت جونسون بيبي.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم وضع النشا فى وعاء ثم إضافة زيت جونسون بيبي والفازلين، ويتم الدمج جيدا بين جميع المكونات للحصول على قوام كريمي متماسك متجانس، وبعد غسل الشعر بواسطة مُصفى منقوع الأعشاب وشطفه جيدا بواسطة الماء، يتم وضع الكريم مع عمل تدليك للشعر بواسطة أصابع اليد وحركات دائرية؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، ويتم تكرار وضع الكريم بعد كل استحمام مع عدم الحاجة لغسل الشعر بعد تطبيقه.

ومع تطبيق وصفة منقوع الأعشاب لمرتين فى الشهر مرة أوله والثانية آخره، سوف تلاحظين خلال هذا الشهر زيادة ملحوظة في كثافة وطول الشعر، أما الكريم فمع استعماله فور كل غسيل للشعر فسوف تلاحظين نعومة وانسيابية مطلقة لشعرك وتوقف تام عن الهيشان والتقصف، وبالتالي يتوقف تساقط الشعر تماما إذا كنت تعانين من تساقط الشعر.

نصائح عامة لتطويل وتكثيف الشعر

وننصحك سيدتي باتباع طريقة معينة ومحددة في قص أطراف الشعر بصفة دورية لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على معدل نمو الشعر وسمك الشعرة نفسها، والوقت الأمثل لقص أطراف الشعر للسيدات هو بعد منتصف الشهر الهجري بيوم أو يومين، لأن ذلك الوقت يتم فيه تغيرات هرمونية داخل جسم المرأة، فإذا قمتِ بقص شعرك في ذلك الوقت فسوف تقومين بتحفيز نموه بمعدل الضعف على الأقل.

وتُعد بذور الحلبة من أفضل المكونات المستخدمة لعلاج فراغات فروة الرأس وتكثيف الشعر، حيث يمكن نقع 2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة داخل كوب من الماء النقي، ويُترك المزيج ليلة كاملة بعد تغطيته، وبعد ذلك يتم طحنه في الخلاط أو المطحنة الكهربائية، ويتم إضافة 1 ملعقة كبيرة من جوز الهند على الخليط ويُترك على الشعر ل 30 دقيقة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر وسنلاحظ إعادة إنبات الشعر بشكل واضح.

تنعيم وترطيب الشعر الخشن

يمكنك إضافة نصف كوب من زيت الخردل على كمية من حبوب الحلبة ويتم نقع الحلبة بداخله طوال الليل، ثم في الصباح يتم تسخين المزيج ثم يترك حتى يبرد قليلا، بعد ذلك يتم وضع الزيت على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف ثم يترك لمدة ثلاثة ساعات، بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو الخاص بك.

ويُنصح أيضا باستخدام ماء الورد للشعر بانتظام حيث يعتبر من أفضل المكونات لترطيب الشعر ومنع الحكة، كما أنه يقضي تماما على قشرة الشعر لاحتوائه على مواد تعمل على تنظيف فروة الرأس وقتل البكتريا والفطريات، كما أنه يؤخر من ظهور الشيب والشعر الأبيض، ويعالج الشعر من التقصف والتلف والهيشان، ليمنح الشعر رائحة عطرية ويحميه من التلف.

وليس هناك فوائد تطغى على فوائد البيض للشعر، حيث يُعد المصدر الآمن للبروتين كما يحتوى أيضا على العديد من المواد المغذية، لذا فإنه يعزز بصيلات الشعر ويقويها ويمنحها قوة هائلة، كما يزيد من كثافة الشعر ويمنع تساقطه، ليمنح الشعر حيوية وتغذية ولمعاد وفرد الشعر كالكيراتين، كما يعالج أيضا قشرة الرأس وجفاف الشعر والتقصف والتلف والهيشان.