الفطائر التركية وطريقة عملها في المنزل بطريقه سهلة انتشرت الفطائر التركية بدرجة كبيرة للغاية في مطابخ الوطن العربي وأصبحت من الأطباق الرئيسية على المائدة وتقدم في عزائم وولائم متنوعة، كما أنها أصبحت منتشرة في المطاعم ويتم القيام بها بحشوات متنوعة وكثيرة، ومن الممكن أن تقومي بها في المنزل بكل بساطة لسهولة خطواتها، وتحصلين على مذاق شهي تنال على رضى كافة الأذواق، ولا تحتاج لوقت طويل للقيام بها وبمكونات متوفرة في المنزل، كما أنه بإمكانك استغلال بواقي الطعام مثل اللحوم والدجاج الجبن أو التونة لحشوها والاستفادة منها من جديد، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الفطائر التركية الفطائر التركية وطريقة عملها في المنزل بطريقه سهلة تعرفي معنا على خطوات عمل الفطائر التركية في المنزل خطوة بخطوة بحشوات متنوعة: المكونات: 3 كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزبادي.

رشة ملح.

ملعقة ونصف سكر.

نصف كوب زيت.

كوب ماء دافئ. طريقة التحضير: نقوم بوضع الدقيق والمكونات الجافة مع بعضها البعض، ونضعهم بالعجان حتى أن تختلط المكونات معاً. من ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً وتقلب المكونات سوياً من جديد، ومن ثم نقوم بوضع الزبادي وتخلط المكونات سوياً مع بعضها البعض. نقوم بإضافة الماء للعجان مع الاستمرار في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى أن نحصل على عجينة طرية متماسكة ناعمة. نقوم بتغطية العجين بورق النايلون وتترك لمدة نصف ساعة حتى أن ترتاح ولكي يكون من السهل فردها. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة. ونقوم برش السطح القليل من الدقيق ونفرد عليه العجينة ويتم تشكيلها كما تفضلين. نقوم بتحضير الحشو سواء كان لحم أو دجاج أو جبن أو خضروات كما تفضلين في العجينة بكمية مناسبة ثم نقوم بغلقها وندهن الصينية بكمية قليلة من الزيت ويرص بها الفطائر التركية وتدهن بزيت الزيتون والزعتر حسب الرغبة وتترك حتى تنضج وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. المكونات:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطائر التركية وطريقة عملها في المنزل بطريقه سهلة وبسيطه بحشوات متنوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.