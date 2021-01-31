طريقة عمل تيراميسو كيك، انتشرت حلوى التيراميسو ونالت إعجاب الكثير في الآونة الأخيرة في كل دول العالم وتعتبر التراميسو كيك من الحلويات الإيطالية اللذيذة والشهيرة في كل مدن إيطاليا، تتميز ب روعة مذاقها بسبب احتوائها علي القهوة التي تعتبر إدمان الكثيرين و احتوائها علي السكر والكاكاو أيضا.
تتكون تيراميسو كيك طبقات من البسكوت المغموس في الاسبرسو و طبقة كريمية لذيذة من السكر والجبنة الكريمي ومكونات سنتعرف عليها في هذه المقالة و رش من الكاكاو الذي يفضله الصغار والكبار ، عتبر خيار رائع لمحبي القهوة والمكيفات بأنواعها مثل الكابتشينو والنسكافيه والموكا وغيرهم. وفي التالي سنتعرف علي طريقة عمل تيراميسو كيك اللذيذة بمكونات بسيطة وسهلة في كل منزل.
مقادير تيراميسو كيك
سنقوم بتقسيم المقادير علي ثلاث خطوات مقادير الكيك ، السيرب، حشو الكيك
أولا: مقادير الكيك
- معلقه صغيره جدا من البيكينج صودا
- 1/4 معلقه صغيره من الملح
- 140 جرام زبده بدرجة حرارة الغرفة
- كوب من السكر
- عدد 4 بيض
- معلقه ونصف فانيليا سائله
- 3/4 كوب حليب
- 2 كوب من الدقيق
- 2 معلقة من البيكنج باودر
طريقة التحضير:
- قومي بتسخين الفرن مسبقا علي درجة حرارة 180 مئوية
- علي نار هادئة قومي بإذابة الزبدة مع الحليب
- أخفقي البيض مدة دقيقة علي سرعة عالية ثم أضيفي السكر تدريجيا وأخفي حتى يتضاعف حجم البيض مدة 5 دقائق
- ثم أضيفي الفانيليا وخليط الحليب والزبدة وقومي بالخفق علي سرعة قليلة ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح.
- قومي بتقسيم خليط الكيك إلي نصفين في قالبين بورق من الزبدة .
- قسمي الخليط بينهم وادخليها الفرن مدة نصف ساعة تقريبا .
- أخرجي القوالب حتى لتبرد ربع ساعة وقومي بتقسيم كل قالب إلي نصفين من المنتصف وقومي بتحضير السيرب.
المكونات:
- 2 كوب إسبريسو ساخن
- 4 ملاعق كبيره من سكر بودره
طريقة التحضير:
أخلطي سكر البودرة مع 2 كوب من الابريسو الساخن واتركيهم حتى تقومي بتحضير الحشوة.ثالثا:حشوة كيك التراميسو
مكونات الحشوة:
- 225 جرام جبنه كريمي
- 1/2 كوب من السكر البودره
- معلقه ونص فانيليا سائله
- كوب من الكريمه
طريقة التحضير:
- أخفقي الكريمة حتى يتضاعف حجمها.
- في وعاء أخلطي الجبنة والسكر والفانيليا حتى يصبح قوام الخليط ناعم.
- أضيفي الكريمة علي خليط الجبنة.
- قومي بتسقية الكيك بخليط السيرب من الاسبريسو والسكر البودرة وضعي كمية من الحشوة بين كل طبقة من طبقات الكيك المقسمين سابقا وضعي طبقة فوق طبقة .
- ضعي باقي السيرب علي الوجه وأضيفي الحشو علي جوانب الكيك وعلي الوجه.
- قومي بتزيين الوش ب رشة من الكاكاو.
اتركيه في الثلاجة مده لا تقل عن 7 ساعات قبل تقديمها.
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