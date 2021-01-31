طريقة عمل البقلاوة الإيراني بالشربات بطريقة غير متعبة بتكاليف قليلة جدا

تمتاز البقلاوة الإيراني بسهولة تحضيرها وسرعة القيام بها واحتوائها على مكونات بسيطة سهلة الحصول عليها، معروفة بشكل يجذب كل من يراها ويتسرع ليعرف مذاقها وعند معرفة مذاقها الحلو الجميل لا يمل من تناولها، وهي من الحلويات المشهورة في إيران والتى يكثر القيام بها لما لها من طعم لذيذ ورائع، ويتم إعدادها بعدة طرق مختلفة كما أن يتم تشكيلها على حسب كل شخص وما يريده والنوع الإيراني يختلف عن النوع التركي وغيرهم، كثير من الأمهات يفضلون هذا النوع من الحلويات لأنها تشبه الجلاش، واليوم سوف نتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عن مكونات البقلاوة الإيراني وطريقة إعدادها.

مقادير البقلاوة الإيراني

تعد مقادير البقلاوة الإيراني من المقادير المتوفرة في جميع الأماكن هذا يعني أنها غير متعبة للقيام بعملها وهذه المقادير هي كالتالي:

4 صفار من البيض.

3/4 كوب من الحليب.

4 أكواب من الدقيق.

3/4 كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

تشتهر طريقة عمل هذه الحلوى في إيران لطعمها اللذيذ ومذاقها الرائع وسوف أقدم لكم طريقة تحضير بسيطة وهي:

نقوم بوضع البيض والحليب والزبدة والفانيليا في إناء ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو باستخدام اليد فقط. بعد ذلك نضيف إليهم الزعفران المطحون ثم ننخل الدقيق ونضيفه بالتدريج إلى الخليط السابق ونعجن جيداً حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح عجينة طرية سهلة التشكيل. نفرد العجين بالنشابة بسمك رفيع ثم نقطعها إلى دوائر صغيرة ونقوم بحشو الدوائر بقطع اللوز ثم نغلقها وتوضع في الصينية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة. توضع في الشربات الساخن هي وساخنة ثم تقدم بعد أن تبرد.

طريقة أخري للبقلاوة

تعد هذه الطريقة أبسط من الأولي وهي على الطريقة التركية سوف نعرض لكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من الزيت.

رشة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

الحشو على حسب الرغبة.

نشا.

الشربات.

الطريقة