طريقة عمل طاجن البامية باللحمة اللذيذ في المنزل بسهولة وبساطة

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طاجن البامية باللحمة اللذيذ يعتبر من الوجبات التي يفضلها الكثير لأنها تعطي اللحمة مذاق رائع وشهي، وتبحث الكثير من النساء لتحضير اللحمة بطريقة غير المعتادة لكي تنوع في الطعام، ويتكون هذا الطاجن من مكونات رائعة تعطي له رائحة ومذاق جميل ولا يستغني عنه من ذاق هذا الطاجن الشهي، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير طاجن البامية باللحمة اللذيذة.مكونات عمل طاجن البامية باللحمة
يحتوي طاجن البامية باللحمة على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- كيلو من اللحم المفروم خشن.
- 6 فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح.
- 2 حبة من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
سوف نتعرف على مكونات خليط البامية باللحمة كالاتي:-
- 3 ملاعق من السمنة.
- كيلو من البامية صغيرة الحبة.
- 4 فصوص من الثوم.
- 3 حبات من الفلفل الحار المقطع إلى شرائح.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- 3 حبات من الطماطم.
مكونات عمل الصلصة
هناك بعض المكونات لتحضير صلصة البامية باللحمة وهي كالتالي:-
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 3 ملاعق من معجون الطماطم.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير مقلاة كبيرة ونضع بها الزيت النباتي، ونضعها على النار على درجة حرارة هادئة، ثم نضيف اللحم، ونقلب المكونات جيداً حتى يصبح لونه مائلاً إلى البني.
- نضيف البصل والفلفل والثوم والبهارات والقرفة والملح والفلفل الأسود على اللحم، ونقلب المكونات حتى يصبح لون البصل ذهبي.
- لتحضير البامية نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها السمنة على درجة حرارة متوسطة، ونضيف إليها البامية لمدة ثلاث دقائق على الأقل، ثم نضيف الثوم والبصل، ونقلب المكونات جيداً حتى يذبل البصل.
- ثم نقوم بتوزيع خليط البامية فوق اللحمة، ونضيف إليه البقدونس والفلفل والطماطم.
- لتحضير الصلصة نقوم بتحضير إناء صغير ونضع به عصير الليمون والفلفل والشطة ومعجون الطماطم، ونقلب المكونات حتى يذوب معجون الطماطم، ثم نوزع الصلصة فوق البامية واللحم.
- نقوم بعد ذلك بتغليف الطاجن بورق الفويل، ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة ساعة كاملة على الأقل وبعدها يتم إخراج الطاجن من الفرن ويقدم علي السفرة مباشرتاً بالهنا والشفا.
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