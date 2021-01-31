طريقة عمل طاجن البامية باللحمة اللذيذ في المنزل بسهولة وبساطة

طاجن البامية باللحمة اللذيذ يعتبر من الوجبات التي يفضلها الكثير لأنها تعطي اللحمة مذاق رائع وشهي، وتبحث الكثير من النساء لتحضير اللحمة بطريقة غير المعتادة لكي تنوع في الطعام، ويتكون هذا الطاجن من مكونات رائعة تعطي له رائحة ومذاق جميل ولا يستغني عنه من ذاق هذا الطاجن الشهي، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير طاجن البامية باللحمة اللذيذة.

مكونات عمل طاجن البامية باللحمة

يحتوي طاجن البامية باللحمة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كيلو من اللحم المفروم خشن.

6 فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح.

2 حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

مكونات خليط البامية

سوف نتعرف على مكونات خليط البامية باللحمة كالاتي:-

3 ملاعق من السمنة.

كيلو من البامية صغيرة الحبة.

4 فصوص من الثوم.

3 حبات من الفلفل الحار المقطع إلى شرائح.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

3 حبات من الطماطم.

مكونات عمل الصلصة

هناك بعض المكونات لتحضير صلصة البامية باللحمة وهي كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق من معجون الطماطم.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة كالتالي:-