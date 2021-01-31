طريقة عمل حساء الدجاج اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

يعتبر حساء الدجاج ، من أنواع الحساء المفيدة لجسم الأنسان في فصل الشتاء فهى تساعد على محاربة البرد والسعال والالتهابات، وهى وجبة تساعد على فتح الشهية عند أخذ ملعقة منها وهى ساخنة تشعرين بالراحة، لأنها تحتوي على التوابل والبهارات التي تزيد من حلاوة طعمها، وهى من الأطعمة التي تحارب الكثير من الأمراض، ومن الوجبات سريعة التحضير ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة وهي مشهورة في أنحاء البلاد العربية، وهى وجبة رئيسية للناس الذين يريدون إنقاص وزنهم، فهي مصدر مهم للطاقة، والمعادن، والفيتامينات، لأنها تحتوي على الخضروات واللحوم، وهو طبق يحتوي على نسبة كبيرة من السوائل التي تساعد على ترطيب الجسم، ويساعد في تخفيف آلام المعدة لأنه من الأطعمة الخفيفة على المعدة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل حساء الدجاج اللذيذ، في المنزل بمكونات بسيطة تزيد من حلاوة طعمه.

مكونات حساء الدجاج اللذيذ

يتكون الحساء من مكونات بسيطة تزيد من طعمه الشهي وهى كما يلي:-

طبق من مكعبات صدور الدجاج. ملعقتين من السمنة البلدي. حبة من البصل. طبق من البطاطس المكعبات. طبق من الجزر المكعبات. طبق من البسلة المسلوقة. 4 أكواب من مرقة الدجاج. ملح وفلفل حسب الرغبة. نصف ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الكزبرة المطحونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حساء الدجاج بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بوضع وعاء كبير على النار ثم نضيف ملعقة من السمنة، ثم نضع مكعبات الدجاج ونشوحها حتى تأخذ اللون الذهبي.

نقوم بإضافة البصل والثوم ونقلب جيداً لمدة ثلاث دقائق.

نقوم بإضافة المرقة والملح والفلفل ونتركه حتى يغلي.

نقوم بإضافة مكعبات البطاطس والبسلة والجزر ونقلبه جيداً ثم نغطي الحساء ونتركه حتى ينضج.

بعد أن يتم تسوية الشربة نضعها في طبق التقديم بجانب المقبلات وبالهناء والشفاء.

أنواع الحساء اللذيذ

يوجد أنواع كثيرة من الشربة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-