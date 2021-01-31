سر استخدام دم الوطواط ولبن الأم الطبيعي لإزالة شعر الجسم وعدم إنباته نهائيا للفتيات

سر استخدام دم الوطواط ولبن الأم الطبيعي لعدم إنبات شعر الجسد، هل حقيقة أم شائعة في استخدامهم لأزاله الشعر الزائد للمولود الأنثي وحتي تكون الفتاة لا ينمو لها شعراً لجسدها طول عمرها ولا ترهق بعمليات التجميل والليزر والوصفات لأزاله الشعر الزائد وشعر العانة والإبط وغيرهم من الزوائد حتي انهم يوطوطون الوجه عدا الحاجبين حتي تكون الفتاه نظيفة ولكن هل منع الإسلام سر استخدام دم الوطواط هل لها نتائج فلنا تجارب في استخدام الوطواط لأجسام الرضع وأجسام البنات ولنا تجارب أيضأ في استخدام لبن الأم الطبيعي لإزالة الشعر نهائيا فسنقص لكم تجارب استخدامهم.

استخدام دم الوطواط لإزالة شعر البنات والنساء الزائد “وطوطة البنات”

انتشرت تلك الطريقة في أرياف العالم العربي نقلا عن عصور الجاهلية من القدماء من الفراعنة والعرب وغيرهم وهو اصطياد الوطواط ثم ذبحه ودهن به جسم الفتاه الإبط والزراعين والأرجل والبكيني والوجه أي دهن جسم البنات كله بدم الوطواط ظنا منهم انه يمنع الشعر من الإنبات في جسد الفتاة عندما تبلغ أو تصبح امرأة ملساء.

هل استخدام الوطواط للبنات يزيل الشعر نهائيا

سردت القصص القديمة انه يزيل الشعر ولكن ليس نهائيا ولكنه يخف من إنبات الشعر ولكن في المقابل تفقد الفتاة شئ مهم للغاية تفقد جلد الفتاه أو بشرتها الصافية كما المتعارف أن بشرة الأطفال تكون ناعمة ملساء وتحارب النساء لتحافظ علي تلك البشرة من شراء كريمات الترطيب والسكين كير وكريمات التفتيح وغيره ولكن عند استخدام دم الوطواط للفتاه فيكتب الجلد طفيليات تعيش معه حتي بعد غسل الدم من الفتاة بأي مركب كيميائي لان لو تم استخدام أي مركب كيميائي سيفقد مفعول دم الوطواط للجسم فتغسل الفتاة بالماء فقط ويصبح الجلد مكان لنقل المرض والفيروسات.

كيف يكون جسد الفتاة التي تم وطوطتها ناقل للأمراض

سؤال في الصميم كما سبق ذكره:

فإن تتعايش البكتريا والطفيليات علي جسم الفتاه فتنتقل إلى المعدة مسببة الأمراض وهذا احتمال قليل الحدوث.

ولكن عليك بالانف والتي تم عليها دم لمنع ظهور الشارب من الإنبات مرة آخري فتنتقل الأمراض التنفسية.

ولا نستطيع أن ننسي انتقال كرونا بسبب تلك الدماء واكل الصنيين الوطاويط وبسبب الوطواط واكله للنمل الحرشفي والحشرات.

فاصبح جلد تلك الفتيات المستخدمة لدم الوطواط مكان للدمامل وهي عبارة عن حبوب كبيرة مليئة بالصديد والإصابة بالارتيكاريا الجلدية.

الإصابة بالحساسية المزمنة ضد الصابون ومشتقات المعطرات والمنظفات فتصبح بيئة صالحة للطفيليات وخاصة الطفليات التي يمكن أن تصيب رحم الفتاة وهذا من واقع التجارب.

ما حكم استخدام دم الوطواط في إزالة الشعر

أولاً: الوطواط طائر نجس حرم أكله لأنة يأكل الحشرات والديدان والطفيليات.

ثانياً: حرم الدم المسفوح لنجس.

ثالثاً: يستخدم ذبح الوطاويط دائما كقرابين للجن وذلك يجعل من يستخدمه يصاب بأمور ما وراء الطبيعة.

رابعاً: لا يجوز التداوي بالمحرمات والنجاسات.

استخدام لبن الأم لإزالة الشعر الزائد للنساء والفتيات

اصبح استخدام حليب الأم الطبيعي للرضاعة يستخدم لإزالة الشعر منذ القرون الأولي وله نتائج أيضاً في إزالة الشعر نهائيا ومن خلال التجارب الميدانية نستنج أن:

يساعد لبن الأم الطبيعي في إزالة الشعر الزائد من البشرة.

هناك شئ لابد من ذكره أن الطفل حين يولد يولد بشعر زائد كثيف يسمي الزغب أو الشعر الزغبي ويطير باستخدام اللبن أو بدونه.

يساعد الحليب الطبيعي للام علي تقليل إنبات شعر الشارب والوجه وتنظيف حواجب الفتيات الرضيعة والنساء.

يمكن استخدام لبن الأم بعد رضاعة الطفل وأخذ كفايته عند نومة بتبليل قطنه نظيفة بلبن الأم والمسح علي بشرة الرضيعة وليس من مرة واحدة يستحسن طول فترة الرضاعة.

يستخدم لبن الأم لتقليل الشعور بالحكة.

علاج الم الأذن وعدوي الأذن.

عند طرف العين يستخدم لتهدئة العين عند طرفها.

علاج حبوب الوجه.

تم سرد طرق استخدام دم الوطواط ولبن الأم في إزالة الشعر الزائد للفتيات وكما ذكر مميزات وعيوب استخدام كل طريقة وعليك أن تحددي سيدتي هل يمكنك تعريض أبنتك لخرافات دم الوطواط أم تساعديها لبن الأم أن تجعلي كل شئ في وقته ولا تستخدمي شيئا حفاظا علي بشرة ابنتك من أمراض دم الوطواط ولبن الأم الطبيعي.