تحلية باردة في 10 دقائق وبمكونات بسيطة سهلة سريعة والطعم خيال تذوب في الفم ذوبان

تحلية باردة في 10 دقائق وبمكونات بسيطة سهلة سريعة أصبحنا نمكث في المنزل طوال الوقت ولا نخرج منه إلا للضرورة القصوى، ونحتاج بشكل دائم للحلوى من أجل أن نحبب الأطفال في البقاء بالمنزل، مما يجعل ربات البيوت في هذه الفترة يبحثون بصفة مستمرة عن طرق متنوعة لعمل أطباق مختلفة من الحلوى، وبالأخص التي لا تأخذ الكثير من الوقت أو الجهد والتعب، لذلك حرصنا على أن نوفر لكم طريقة سهلة لعمل حلي الـ5 دقائق ويمنحك مذاق رائع يذوب في الفم تعرفي عليها الآن وجربيها بنفسك تحلية باردة في 10 دقائق وبمكونات بسيطة سهلة سريعة تحلية باردة في 10 دقائق وبمكونات بسيطة سهلة سريعة نقدم اليوم أبسط طريقة وغير مكلفة للحصول على حلوي شهي ومميز: المكونات: كوب من الحليب السائل.

ظرف فانيليا.

4 ملاعق من السكر الأبيض.

ملعقة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان

3 ملاعق من النشا.

ملعقتين من صوص الشوكولاتة المذابة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء عميق نقوم بمزج الحليب مع الماء مع السكر والنشا والفانيليا وتقلب بشكل جيد حتى أن يذوب السكر. نقوم بوضع الخليط السابق تحضيره على النار حتى أن يثقل القوام. يرفع من على النار ويقسم لثلاث أكواب، ومن ثم نقوم بإضافة الشوكولاتة في أحدى الأكواب، والقهوة للكوب الأخر، أما الكوب الثالث يترك دون أي إضافات. في إناء صغير نقوم بوضع طبقة من خليط الفانيليا، وطبقة أخرى من خليط الشوكولاتة وأخيراً خليط القهوة ونترك الإناء في الثلاجة وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتماسك. من ثم نقوم بقلب الحلوى وتقدم. تحلية تركية في 5 دقائق تحلية تركية في 5 دقائق المكونات: كوب من السكر.

نصف ملعقة فانيليا سائلة.

4/3 كوب دقيق.

لتر حليب.

بيضة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار قدر على النار ونضع به كمية السكر تدريجياً، مع التقليب حتى أن يذوب السكر ويصبح كراميلي نسكبه في وعاء التقديم. نقوم بإضافة الدقيق والسكر والبيض ونسكب عليه الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة الفانيليا، ويوضع على نار هادئة مع التقليب بشكل مستمر حتى أن تحصلين على قوام كريمي. نضع الخليط في طبق التقديم فوق الكراميل ويوضع بالثلاجة حتى يتماسك لمدة ويقدم.

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