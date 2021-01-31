بكيس نسكافية غيري لون شعرك بلون بني لامع بدون صبغة او حناء أسهل طريقة لصبغ الشعر

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بكيس نسكافية غيري لون شعرك بلون بني لامع بدون صبغة او حناء معظم جميع النساء دائما يبحثون، وبشكل مستمر عن استخدام المواد الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على الشعر البنى الرائع وتغيير لونه دون أن يحدث أي اضرار أو تساقط في الشعر أو خشونة الشعر مثل التي تقوم بها الصبغات الكيمياوية الاجهزة التي تعمل على تقصف الشعر وتسبب تلف في الشعر، لذلك وجدنا الحل اليوم عندما نقوم باستخدام الوصفات الهائلة التي تعمل على ترطيب
النسكافيه والكركم لتغيير لون الشعر إلي اللون البني:
النسكافيه لديه العديد من الفوائد الهائلة، في تغيير لون الشعر الى اللون البني الرائع بالاضافة إلى ذلك يعمل ايضا على تغطية لون الشعر باللون، البني الرائع، والتخلص من الشيب المبكر التي تؤثر بشكل سلبي لذلك تابعي مع هذه الوصفة الهائلة.
- لذا يمكنك أن تقومي بالاضافة ربع كوب من النسكافيه مع ملعقتين من الكركم المطحونة.
- يمكنك بعد ذلك أن تقومي بإضافة 2 بيضة+ الزيت الزيتون
- يمكنك أن تقومي بأضافة هذه المكونات في اناء ونقوم باضافة ايضا زيت الزيتون النقي.
- ضعي هذا المزيج الرائع من الوصفة الهائلة لتغيير لون الشعر باللون البني على الشعر مباشرة.
إذا كنت من الأشخاص التي ترغبي أن تحصلي على اللون البني الداكنة في الشعر، يمكنك أن تقومي بإستخدام ماسك النسكافيه، والكاكاو للحصول على شعر ناعم خالي من أي مشاكل، لا يوجد بها أي تجاعيد، لذا يفضل عزيزتي القارئة أن تقوم باستخدام هذه الوصفة، لكي تتخلص ايضا من الشيب المبكر الشعر الابيض
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير 2 ملعقة من الكاكاو البودر.
- وتضيف اليهم النسكافية، وتقوم بإضافة ملعقة من عصير الليمون.
- ثم يمكنك أن تقومي باضافة ربع كوب من زيت السمسم وابدئي بوضع هذا الماسك الرهيب للتخلص من الشيب المبكر على الشعر.
- سوف تتمكن الآن من ترك الماسك على الشعر لمدة من الزمن
- وستحصلين على لون الشعر البني الرائع والطبيعي.
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