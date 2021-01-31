خلطة ذهبية لمدة أسبوع واحد لتطويل الشعر بسرعة غير مسبوقة وشاهدي النتيجة بنفسك

إذا كنت تريدين لشعرك أن يطول بسرعة وفي أسبوع واحد فأنصحك بالبدء فوراً في تطبيق هذه الخلطة، فهي خلطة ذهبية بالفعل وتستخدم في جميع الأحوال لمدة أسبوع واحد فقط، وفي خلال هذا الوقت سوف تشاهدين النتيجة بنفسك من زيادة في طول شعرك بشكل غير مسبوق، وسوف تلاحظين أيضا شعر جديد في مناطق الفراغات أو الأماكن التي يتواجد فيها الشعر الخفيف في فروة رأسك، فهي أيضا تزيد من سماكة الشعر وكثافته بسرعة غير مسبوقة بحيث يكون ملمسه رائع وجذاب للغاية، ثم سنقدم لك خلطة أخرى لزيادة نعومة ولمعان شعرك وزيادة كثافته في نفس الوقت، استمري عليها لمدة أسبوعين بعد الانتهاء من استعمال الخلطة الأولي.

تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة غير مسبوقة

تتكون الخلطة الأولى من العناصر الطبيعية التالية:

حبة بصل واحدة صغيرة الحجم.

قطعة متوسطة الحجم من الزنجبيل الطازج.

القليل من الماء.

10 قطرات من زيت اللافندر العطري للقضاء على رائحة البصل.

يتم تحضير حبة البصل ثم يتم تقشيرها ويتم غسلها جيدا ثم تُقطع إلى قطع صغيرة، ومن جانب آخر يتم تحضير قطعة الزنجبيل ثم تقشر وتقطع إلى قطع صغيرة الحجم، ثم يتم تحضير الخلاط الكهربائي ويتم اضافة قطع البصل والزنجبيل الصغيرة إلى الخلاط ثم يُضاف القليل من الماء ويتم خلط المكونات جيدا، بعد ذلك يتم تصفية الخليط جيدا باستخدام مصفاة دقيقة الثقوب للحصول على محلول ثم يتم إضافة اللافندر، ويُمكنك إضافة زيت الخروع أو زيت الجوجوبا ثم يتم تقليب المزيج ثم يتم وضعه في بخاخ ويتم وضعه في الثلاجة لحين الاستخدام، يتم بخ المزيج في الشعر بالكامل مع التركيز على مناطق الشعر الخفيف، قومي بذلك مرتين في اليوم صباحا ومساءا لمدة أسبوع واحد.

خلطة أخرى لتكثيف الشعر وزيادة لمعانه

تتكون تلك الوصفة من المكونات التالية:

حبة واحدة من البصل صغيرة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي، يقوم الفازلين بترطيب الشعر الجاف ويمنحه اللمعان كما يحارب التقصف والتكسر ويعمل أيضا على تنعيم الشعر.

بعد تقشير وغسل البصلة وتقطيعها إلى قطع صغيرة مثلما فعلنا في الوصفة السابقة، يتم وضعها أيضا في خلاط كهربائي ويضاف الي الخلاط مقدار الماء، ثم يتم الخلط جيدا ليتم الحصول على عصير البصل، ثم يتم تصفية الخليط جيدا باستخدام مصفاة دقيقة الثقوب للحصول على ماء البصل، أو يمكنك بشر حبة البصل بشكل مباشر ثم تصفيتها للحصول على ماء البصل، بعد ذلك قومي بوضع ماء البصل في وعاء ثم يضاف إليه مقدار الفازلين.

الخطوة التالية هامة للغاية وفيها يتم وضع الوعاء في حمام مائي ساخن؛ وذلك حتي تتجانس المكونات ويتم الحصول على قوام متجانس، يمكنك وضع المزيج في قارورة زجاج بخاخ وعند الاستعمال يتم وضع المزيج علي الشعر بالكامل، ويتم التركيز على الجذور مع عمل تدليك لفروة الرأس لمدة خمس دقائق على الأقل والرأس علي وضعية الركوع، وتترك على الشعر لمدة ساعة كاملة بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو الخاص بك والبلسم المناسب لنوع شعرك.