مكونات طبيعية على الشامبو من أجل  نمو شعرك باقوي وصفه مجربه وتمنع التساقط

مكونات طبيعية على الشامبو من أجل نمو شعرك باقوي وصفه إذا كنتي تعاني بشكل دائم من مشكلة تساقط الشعر وفقدان الكثير منه عند تمشيطه، ومن المؤكد أنك فومتي بتجربة الكثير من المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر ووقف التساقط، ولكننا نعلم أن هذه المواد باهظة الثمن كما أنها تحتاج للكثير من المال لاحتوائها، ولكن هل تدركين أن نوع الشامبو التي تحرصين على تطبيق على سعرك بشكل يومي بهدف غسيله أو تنظيفه من الممكن أن يكون السبب الرئيس لفقدان شعرك، فما بالك بأن نقدم لكي مكونات طبيعية تضاف للشامبو من أجل تحفيز نمو شعرك قوي وبصحة، دون الحاجة لتطبيق منتجات باهظة الثمن تعالي معي لتتعرفي على كيفية القيام بذلك.

شامبو السدر لزيادة نمو الشعر

يعتبر نبات السدر من أكثر الأعشاب للعناية بالشعر التي كان يقبل عليها الكثير من السيدات منذ زمن بعيد، للحصول على شعر كثيف وطويل وقوي عند القيام بتنظيفه وغسيله لأنه يمنع تساقط الشعر، كما أنه يساعد على مكافحة فروة الرأس والتجرد من بقايا الجلد الميت التي تتركز في فروة الرأس، حيث أن عشبة السدر أيضاً تمنح الشعر النعومة والترطيب المرغوب به ويوفر لشعرك لون لامع يدوم طويلاً، منتج فعال في القضاء على الالتهابات التي تتركز على فروة الرأس من خلال تطهير فروة الرأس من البكتيريا ويقلل الشعور بالحكة، تعرفي معنا اليوم على الطريقة الصحيحة للاستفادة من السدر.

المكونات:

6 ملاعق من مسحوق السدر.

كوب شاي بابونج.

ربع كوب شامبو مناسب لشعرك؟

كوبان من الماء.

مكونات طبيعية على الشامبو من أجل نمو شعرك

طريقة التحضير: