البسبوسة الطرية والمرملة بطريقة الحلواني بكل أسراها 

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البسبوسة الطرية والمرملة البسبوسة من ضمن الحلويات الرائعة، ولذيذه والتي يتم تصنيعها داخل المنزل بشكل ناجح جدا لكى يتم تناولها الصغار والكبار البسبوسة، ونجد أن كثير يعشقها في جميع أنحاء العالم كما أن مكوناتها بسيطة جدا يمكن أن نقوم بتطبيقها داخل المنزل وتصنيعها بكل سهولة كل ماعليك عزيزتي أن تقومي باستخدام البسبوسة ذات النوع المتميز، لنجاح البسبوسة، كما يمكنك أيضا أن تقومي بتناولها انتي، وعائلتك أو في اعياد الميلاد والمناسبات السعيدة أو في شهر رمضان الكريم فقد يكون مستحب تناول بعض الحلويات وبالاخص تناول البسبوسة إذا كان بالمكسرات والقشطة وايضا كثير.طريقة عمل البسبوسة الطرية في المنزل
إذا كنت ترغبين عزيزتي في عمل بسبوسة طرية سهلة وبسيطة، وتصبح هشة وطرية، وتكون ناجحه مثل جميع المحلات التي تقوم بشراء البسبوسة، من خلالها وقمت بتجربة عديد من الطرق ولم تنجح معك احد سوف نقول أن هذه الطريقة في الافضل على الاطلاق في تحضير البسبوسة، ولكن تابعي معي طريقه المكونات والتحضير.المكونات:-
- تحضري يا عزيزتي 2 كوب من السميد بدقيق البسبوسة.
- نص كوب لبن رايب.
- ملعقه من الفانيليا يفضل أن تكون البودر أو السائلة
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوب من السمن السائل.
- كوب من السكر .
- شربات للتحلية
بالخطوات طريقة تحضير بسبوسة الحلواني التي تصبح أسهل ما يمكن عندما نقوم بالتالي:-
- في بداية الأمر لابد أن تكون لتحضير و وعاء عميق.
- ضيفي المكونات الجافه من البيكنج بودر والسكر، والفانيلا والدقيق.
- ثم قومي بتقليبه هذه المكونات جيدا.
- ثم تتمكن الآن من وضع جوز الهند والحليب، واستمري بمزج هذه المكونات.
- لابد من استخدام صينية به ملعقة كبيرة من السمن.
- وبعد ذلك قم بادخال الصينية في الفرن واتركيها على درجة حرارة 180 درجة.
- واذا اصبحت باللون الذهبي الهائل يمكنك أن تقرب بإخراجها من الفرن.
- وبعد ذلك قومي بوضع الشربات ولكن يفضل أن يكون ساخن
- ثم يمكنك أضافة بعض المكسرات وتقديمها لجميع العائلة
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