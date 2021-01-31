خبز الحليب بالعجينة السحرية هش وخفيف كالقطن للفطور والعشاء سهل وسريع

خبز الحليب بالعجينة السحرية هش وخفيف كالقطن تتمنى الأمهات من أنها تقوم بتحضير الخبز في المنزل، بما أنها تجيد الكثير من أنواع الأطباق المتنوعة، فلن يصعب عليها القيام بإعداد الخبز وما بالك أن تقومي بصنع خبز ناجح وأيضاً يمد الطفل بالكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تبحثين عن أي طريقة تمكن طفلك من تناولها، وهو خبز الحليب الهش، من أفضل أنواع المخبوزات التي يقبل عليها الكثير ويبحث عنها ربات البيوت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لأننا في هذه الفترة نهتم بأن نوفر تغذية تقوي جهاز المناعة ليكافح الأمراض والعدوي الفيروسية المنتشرة، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على طريقة بسيطة لعمل خبز الحليب في المنزل.

خبز الحليب بالعجينة السحرية هش وخفيف كالقطن

لا تخلو أي مائدة من تواجد الخبز الذي يقدم مع الأطباق الرئيسية من الطعام، فتعالي معي لتتعلمي وصفة جديدة لعمل خبز الحليب:

كوبان من الدقيق.

بيضة.

ملعقتين حليب بودرة.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة ونصف من السكر.

ملعقة خميرة.

رشة ملح.

ماء ورد.

نصف كوب ماء.

في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق ومن ثم نضيف له الحليب البودر والملح، وتقلب المكونات معاً حتى أن تتجانس معاً. نقوم بإضافة البيض ونخلط المكونات معاً من جديد، حتى أن تختلط مع بعضها البعض. في كوب صغير نضع كلاً من الخميرة مع السكر وماء الورد وتقلب معاً وتترك. نقوم بتسخين الماء على النار حتى أن يصبح دافئ، ومن ثم نقوم بسكبه على خليط الدقيق مع الخلط بشكل مستمر حتى أن تتجانس المكونات، ويغطى ويترك قليلاً حتى أن تتفاعل المكونات. نقوم بإضافة خليط الخميرة للدقيق ومن ثم نقوم بمزج المكونات معاً حتى أن نحصل على عجينة متماسكة وطرية لا تلتصق بيدك أثناء العجن. نقوم بدهن الخليط بزيت الزيتون وتغطى وتترك جانباً لمدة نصف ساعة حتى أن تتخمر. نقوم بتقسيم العجين لكرات بأحجام متساوية وتدهن بالزيت وترص بصينية وتترك حتى أن تتخمر. تدهن كرات العجين بالبيض المخفوق، وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

المكونات:طريقة التحضير: