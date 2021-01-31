ملعقة الجاز الأبيض السحرية لشعر طويل وكثيف وناعم كالحرير من أول مرة

للشعر مشاكل عديدة منها التقصف ومنها التساقط والخشن وايضا المجعد، فيوجد حلول كثيرة لعلاج مشاكل الشعر ومن أهمها إستخدام الجاز الأبيض، حيث من المعروف منذو القدم أن الجاز الأبيض مادة كيميائية تضر جسم الإنسان ولكن يوجد له فوائد عديدة لمعالجة مشاكل الشعر وكيفية العناية به، وينصح باستخدامه لجميع الأشخاص الكبار والصغار بشرط لا بد من الجلوس في مكان جيد للتهوية عند استخدام الجاز الأبيض في الشعر لأنه يتميز برائحته القوية، ومن خلال هذا المقال سنرفق لكم خلطة الجاز الأبيض لشعر قوي وصحي.

خلطة الجاز الأبيض للشعر

يوجد للجاز الأبيض عند استخدامه للشعر فوائد كثيرة حيث أنه يفيد الشعر المجعد والشعر الخفيف، فيعمل علي تقوية الشعر ويمنع التقصف ويساعد علي عدم تساقط الشعر، ويساعد أيضا علي كثافة الشعر ويعطيه نعومه ويصبح الشعر أكثر جمالا وجاذبية لأي شخص يراه، مما يؤدي هذا إلي سرعة إستخدام الجاز الأبيض للشعر الذي يوجد به مشاكل كثيرة وتعاني منها معظم الفتيات.

المكونات :

كمية من الجاز الأبيض.

كمية من نوع من أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو زيت الزيتون.

حمام الزيت المفضل لدي المستخدم.

نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه كمية من الجاز الأبيض، ثم نضيف إليه كمية مناسبة من زيت الخروع أو أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية، ثم نضيف كمية مناسبة من حمام الزيت، ثم يتم مزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض.

قبل استخدام هذا الخليط لابد من غسل الشعر جيدا وتنظيفه وتركه في الهواء حتي يجف تماما لأنه لا يصلح إلي استخدام خليط الجاز الأبيض عندما يكون الشعر به رطوبة لأن هذا قد يؤدي إلي تلف الشعر.

ثم بعد ذلك نضع خليط الجاز الأبيض علي الشعر لمدة ساعتين.

ثم يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المفضل حتي يتم إزالة آثار الجاز نهائيا.

للتخلص من رائحة الجاز القوية يحب إعادة استخدام حمام الزيت علي الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء البارد.

طريقة تحضير خلطة الجاز الأبيض للشعر