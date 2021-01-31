الكبسة السعودى وطريقة عملها بالبيت بطعم لذيذ وشهى أتينا لكم اليوم من المطبخ السعودي العريق المتميز بوجباته الشهية التي تتم باللحم حيث أن الكبسة السعودي باللحم من أكثر الأطباق التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، فهي من أكثر الوصفات الشهية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص لكي تقدم في العزومات المتنوعة، وتتسم بطعم اللذيذ، ونحن اليوم سوف نعرض طريقة تمنحك مذاق الكبسة السعودي وكأنها من أكبر شيفات المملكة. طريقة عمل الكبسة السعودى في المنزل طريقة عمل الكبسة السعودى في المنزل تعرفي معنا على المكونات المستخدمة وطريقة التحضير الصحيحة لعمل الكبسة السعودي: المكونات: كيلو من اللحم .

3 حبات من البصل المفروم.

4 كوب من الأرز البسمتي بعد نقعه لمدة ربع ساعة.

ملعقة بشر ليمون.

ربع كوب من الزيت.

قرنين فلفل حار.

4/3 كوب صلصة طماطم.

3حبات من الجزر المقشر والمبشور.

بهارات كبسة.

ملعقة من مسحوق القرفة.

ملعقة من الحبهان المطحون.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

مسحوق كركم.

قرنفل مطحون.

زنجبيل مطحون. طريقة التحضير: نحضر إناء صغير ونخلط به كافة البهارات والتوابل المحضرة بشكل جيد حتى تمام التجانس وتترك جانباً. نقوم بوضع قدر على النار ونضع به الزيت ويترك حتى أن يسخن ومن ثم نقوم بإضافة البصل ويقلب حتى أن يذبل ويتغير لونه للون الذهبي. نقوم بوضع قطع اللحم على البصل ويقلب حتى التجانس معاً ويتغير لون اللحم. نقوم بوضع ملعقة كبيرة من مزيج البهارات ويقلب مع اللحم، ويضاف له الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم ونقلب من جديد. نقوم الآن بإضافة الماء ونغطي الإناء ويترك على النار حتى تمام النضج لمكعبات اللحم وإن احتاجت ماء نضع لها حتى تمام النضج. نقوم بوضع الأرز على اللحم ويضاف له باقي المكونات الموجودة لديك ونضع عليه القليل من الماء ويترك حتى أن يغلي. نترك الكبسة على النار بمستوى هادئ حتى أن ينضج الأرز بشكل جيد، نقوم بسكب الكبسة في طبق التقديم وتقدم ساخنة واستمتعي بطعمها الرائع مع التوابل المميزة مع أفراد عائلتك وبألف هنا وشفا. المكونات:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكبسة السعودى وطريقة عملها بالبيت بطعم لذيذ وشهى زى اكبر شيفات المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.