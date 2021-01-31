ضعيها علي شعرك بعد غسلة والنتيجة رهيبة كثافة ولمعان وتطويل بسرعة رهيبة 

ضعيها علي شعرك بعد غسلة والنتيجة رهيبة دائما الاهتمام بالشعر قد يساعدنا في حل العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على الشعر والتي تؤثر أيضا على نموه بالصورة، الطبيعية التي من المؤكد أن تحدث ولكن هناك بعض الطرق التي لابد من اتباعها إذا كان من استخدام نوع مميز للشعر يحمي الشعر من التساقط أو استخدام بعض الوصفات الطبيعية والمعالجة للشعر والتي لا تعمل علي عدم حدوث اى تساقط الشعر، وتناول بعض المأكولات الصحية يكون عامل أساسي في تطويل الشعر وتكثيفه لكن يعتبر ايضا ليست جميع النساء هم فقط التي يبحثون بشكل مستمر عن طرق متعددة لتطويل الشعر، ولكن جميع الرجال ايضا يبحثون بشكل مستمر عن طريقه لتطويل الشعر والتخلص من القشرة ونعومة الشعر واصبح هو السؤال المتداول في خلال هذه الأيام ما هي الوصفات الطبيعية التي تجعل الشعر كثيف وطويل وناعم بدون ارهاق أو تعب لذلك وجدنا الحل من خلال السطور القادمة.

منذ قديم الزمان و اكثر انتشارا حول العالم هو استخدام الزيوت الطبيعية، و عمل خلطة بسيطة لتنعيم الشعر وتطويله وتكثيفه وإصلاح وايضا، ولذلك كل ما عليك عزيزتي أن تفعلي هذا الماسك أو المزيج من الزيوت المتاحة لديك في كل الأحوال تفيد الشعر وتعمل على تطويله، وسوف تلاحظ النتائج عند استخدام زيت جوز الهند أو زيت حبة البركة، وزيت الجوجوبا، وزيت اللوز المر وزيت السمسم زيت الخروع وذلك للأهمية الكبرى التي تقدمها هذه الزيوت الفعالة في تطويل الشعر والوصفة تكون كالتالي:-