ضعيها علي شعرك بعد غسلة والنتيجة رهيبة كثافة ولمعان وتطويل بسرعة رهيبة 

ضعيها علي شعرك بعد غسلة والنتيجة رهيبة دائما الاهتمام بالشعر قد يساعدنا في حل العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على الشعر والتي تؤثر أيضا على نموه بالصورة، الطبيعية التي من المؤكد أن تحدث ولكن هناك بعض الطرق التي لابد من اتباعها إذا كان من استخدام نوع مميز للشعر يحمي الشعر من التساقط أو استخدام بعض الوصفات الطبيعية والمعالجة للشعر والتي لا تعمل علي عدم حدوث اى تساقط الشعر، وتناول بعض المأكولات الصحية يكون عامل أساسي في تطويل الشعر وتكثيفه لكن يعتبر ايضا ليست جميع النساء هم فقط التي يبحثون بشكل مستمر عن طرق متعددة لتطويل الشعر، ولكن جميع الرجال ايضا يبحثون بشكل مستمر عن طريقه لتطويل الشعر والتخلص من القشرة ونعومة الشعر واصبح هو السؤال المتداول في خلال هذه الأيام ما هي الوصفات الطبيعية التي تجعل الشعر كثيف وطويل وناعم بدون ارهاق أو تعب لذلك وجدنا الحل من خلال السطور القادمة.مجموع الزيوت الطبيعية للشعر
منذ قديم الزمان و اكثر انتشارا حول العالم هو استخدام الزيوت الطبيعية، و عمل خلطة بسيطة لتنعيم الشعر وتطويله وتكثيفه وإصلاح وايضا، ولذلك كل ما عليك عزيزتي أن تفعلي هذا الماسك أو المزيج من الزيوت المتاحة لديك في كل الأحوال تفيد الشعر وتعمل على تطويله، وسوف تلاحظ النتائج عند استخدام زيت جوز الهند أو زيت حبة البركة، وزيت الجوجوبا، وزيت اللوز المر وزيت السمسم زيت الخروع وذلك للأهمية الكبرى التي تقدمها هذه الزيوت الفعالة في تطويل الشعر والوصفة تكون كالتالي:-
- اولاً يجب أن نقوم بتحضير اناء وضعها في زيت الخروع وزيت اللوز وزيت حبه البركه وزيت السمسم وزيت جوز الهند.
- ونضع هذا الإناء على النار لكي يتم تدفئته مده دقيقتين.
- ثم قومي بوضعه و تطبيقه على الشعر بشكل مباشر
- لابد من تغطية الشعر بكيس بلاستيك للحصول على أكبر فائدة من لتطويل الشعر .
- فيما بعد يمكننا أن نقوم بغسيل فروة الرأس جيدا.
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