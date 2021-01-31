بدون دموع طريقة تقشير البصل والثوم من غير حرقان في العين وبدون عناء

الميكروويف له العديد من الإستخدامات إلي جانب أنه من أهم الأجهزة التي نحتاج إليها في المنزل، فقد يستخدم في طهي الطعام الذي لا يحتاج للوقت الطويل مثل الساندويشات السريعة وتسخين الأطعمة بسرعة، وليس هذا فقط وإنما له فوائد أخري كثيرة ومن أهمها كيفية تقشير البصل دون دموع وتقشير الثوم دون أي عناء.

طريقة تقشير البصل بدون دموع

تبحث العديد من السيدات عن الطرق الأفضل لتقشير البصل دون دموع، لأن البصل لا يمكن الإستغناء عنه في العديد من المأكولات، فهو يستخدم في تجهيز الأطعمة المختلفة، ولكن تواجههم المشكلة الرئيسية في تقشير البصل والثوم نظراً لنزول الدموع الكثير عند التقطيع لذلك نقوم بوضع طريقة سهلة لتقشير البصل.

وهو أن العديد من السيدات أو غيرهم يواجهون نزول الدموع من عيونهم أثناء تقشير البصل ويبحثون عن طريقة تمنع هذه المشكلة.

وظهرت العديد من الطرق لتجنب الدموع عند تقشير البصل، ومن الطرق التي قيل أنها تفيد وتمنع نزول الدموع، وهي أن يمكننا تقشير البصل وتقطيعه أمام النار وهذا يمكنك من عدم نزول الدموع.

الطريقة بإستخدام الميكروويف وهي أن نقوم بوضع البصل داخل الميكروويف لمده 30ثانية، فقط وبعد ذلك نقوم بتقشيره وستجد أن البصل لا يسبب نزول الدموع.

وهي طريقة من أفضل الطرق في تقشير البصل، ويجنبنا نزول الدموع.

طريقة تقشير الثوم بدون عناء

يجد العديد من الأشخاص الكثير من العناء عندما نريد تقشير الثوم، ولذا فهم يبحثون عن الطرق الأسهل في تقشير الثوم دون عناء ومن أهم هذه الطرق هي: