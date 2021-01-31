بدون دموع طريقة تقشير البصل والثوم من غير حرقان في العين وبدون عناء

الميكروويف له العديد من الإستخدامات إلي جانب أنه من أهم الأجهزة التي نحتاج إليها في المنزل، فقد يستخدم في طهي الطعام الذي لا يحتاج للوقت الطويل مثل الساندويشات السريعة وتسخين الأطعمة بسرعة، وليس هذا فقط وإنما له فوائد أخري كثيرة ومن أهمها كيفية تقشير البصل دون دموع وتقشير الثوم دون أي عناء.طريقة تقشير البصل بدون دموع
تبحث العديد من السيدات عن الطرق الأفضل لتقشير البصل دون دموع، لأن البصل لا يمكن الإستغناء عنه في العديد من المأكولات، فهو يستخدم في تجهيز الأطعمة المختلفة، ولكن تواجههم المشكلة الرئيسية في تقشير البصل والثوم نظراً لنزول الدموع الكثير عند التقطيع لذلك نقوم بوضع طريقة سهلة لتقشير البصل.
- وهو أن العديد من السيدات أو غيرهم يواجهون نزول الدموع من عيونهم أثناء تقشير البصل ويبحثون عن طريقة تمنع هذه المشكلة.
- وظهرت العديد من الطرق لتجنب الدموع عند تقشير البصل، ومن الطرق التي قيل أنها تفيد وتمنع نزول الدموع، وهي أن يمكننا تقشير البصل وتقطيعه أمام النار وهذا يمكنك من عدم نزول الدموع.
- الطريقة بإستخدام الميكروويف وهي أن نقوم بوضع البصل داخل الميكروويف لمده 30ثانية، فقط وبعد ذلك نقوم بتقشيره وستجد أن البصل لا يسبب نزول الدموع.
- وهي طريقة من أفضل الطرق في تقشير البصل، ويجنبنا نزول الدموع.
يجد العديد من الأشخاص الكثير من العناء عندما نريد تقشير الثوم، ولذا فهم يبحثون عن الطرق الأسهل في تقشير الثوم دون عناء ومن أهم هذه الطرق هي:
- يمكنك إستخدام الميكروويف بطريقة بسيطة وسهلة ومن خلالها تتمكن من تقشير الثوم دون عناء وهو عن طريق وضعه في الميكروويف لمدة 15 ثانية .
- بعدها ستجد أن تقشيره أصبح أمرا أكثر سهولة ويسر وهي من أفضل طرق التقشير الثوم ومن الإستخدامات الأخري الميكروويف.
- هناك طريقة تقليدية أخري وهي أن تقوم بوضع الصوف بقشره في الماء ونوعه بسرعة، ونتركه ثواني، ثم نقوم بعدها بفركه بين اليدين وسنتمكن من تقشيره بعدها.
- لكن طريقة الميكروويف أسهل وأسرع ويستخدمها العديد من الأشخاص للتخلص من عناء تقشير الثوم.
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