مكرونة بالصوص الأبيض والدجاج وطريقة عملها بطريقة الشيفات بطعم ولا اروع 

مكرونة بالصوص الأبيض والدجاج وطريقة عملها بطريقة الشيفات تشتهر ايطاليا بأطباق المكرونة المتنوعة حيث أنها تتم بالكثير من الطرق والعديد من المكونات المستخدمة في التحضير، كما أنها أصبحت من الأطباق الرئيسية التي نحرص على توفيرها بالمائدة، ونحن نحرص دائماً على أن نبتكر فيما نقوم بإعداده وتعتبر المكرونة من الأطباق التي تساعدك في ذلك كما أنها من الأطباق المحببة لدى الكثير ونحن اليوم جئنا لكي بطريقة سهلة وبسيطة لعمل مكرونة بالوايت صوص والفراخ.

مكرونة بالصوص الأبيض والدجاج

تعتبر المكرونة بالصوص الأبيض أو كما نطلق عليها الوايت صوص بالدجاج من الأطعمة الشهية والأهم من ذلك أنها تعمل الكثير من العناصر الغذائية لأنها تحتوي على الكثير من المكونات التي تمد الجسم فيتامينات متنوعة مثل الدجاج والخضروات والحليب والكريمة وغيرها من العناصر الهامة، فضلاً عن أنها ذات مذاق خاصة، وأصبح اليوم بإمكانك القيام بها وبطعم مثل أشهر المطاعم الإيطالية تعرفي عليها الآن.

طريقة عملها بطريقة الشيفات

المكونات:

كليو واحد من المكرونة حسب الرغبة شرايط، اسباجتي، أقلام.

صدور دجاج مخلية من العظم والجلد.

2 كوب من الحليب السائل.

طوب من الكريمة اللباني.

قرن من الفلفل الأخضر.

قرن من الفلفل الأحمر.

قرن فلفل أصفر.

ثوم مهروس.

ملعقتين زيت نباتي.

ملعقتين ونصف من الدقيق الأبيض.

ملح.

فلفل أسود.

بقدونس.

موزاريلا وزيتون مخلي حسب الرغبة.

نقوم بوضع إناء مملوء بالماء على النار ويترك حتى أن يغلي نضيف له القليل من الملح والزيت ونضع به المكرونة وتترك حتى تمام النضج مع التقليب، تنزع وتوضع في مصفاة حتى تتخلص من الماء الزائد. نقوم بتقطيع صدور الدجاج بعد غسلها بالخل والملح والليمون لمكعبات ومن الأفضل أن نقوم بنقعها لمدة ساعة حتى تتخلص من أي روائح عند الطهي. نقوم بفرك الدجاج بالدقيق ومن ثم تشطف بالماء وتترك جانباً. نقوم بإحضار المقلاة نضع بها ملعقة من زيت الزيتون ونشوح بها الثوم ونضيف لها قطع الدجاج حتى أن يتغير لونها.

من ثم نقوم بإضافة كوب من الحليب السائل تدريجياً مع التقليب المستمر على نار متوسطة. من ثم نقوم ملعقتين من الدقيق وتقلب مع الحليب ونضيف لها الملح والفلفل الأسود، ويضاف للخليط الكريمة اللباني مع الاستمرار في التقليب دون توقف حتى لا يتكتل منك الخليط. نضيف الكوب الثاني من الحليب حتى نحصل على قوام كريمي، ونضيف لها الفلفل الألوان ومن ثم المكرونة المسلوقة وتقلب المكونات معاً جيداً وتترك على نار هادئة حتى تتجانس المكونات معاً وتقدم ساخنة ونرش عليها البقدونس والجبن الموزاريلا والزيتون وبألف هنا وشفا.

طريقة التحضير: