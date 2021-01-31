في غصون دقائق بملعقة نشا تبييض وتفتيح منطقة البيكيني للعروسة قبل الفرح

المنطقة الحساسة وخاصة عند الكثير من السيدات، تصبح بعد فترة ذات لون غامق وفي بعض الأحيان قد تصل إلى اللون الأسود، ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها قلة تهوية هذه المنطقة، لذلك تبحث الكثير من السيدات علاج فعال لهذه المنطقة وفي نفس الوقت غير مكلف، الذم سوف نقدم لكي سيدتي وصفة طبيعية بمكونات سهلة لتبيض هذه المنطقة. خلطة النشا لتفتيح المناطق الحساسة خلطة النشا لتفتيح المناطق الحساسة بمكونات طبيعية ومنزلية حضري وصفة لتبييض المناطق الحساسه بسهولة. المكونات ليمون.

نشا. طريقة الإستخدام أحضري ليمون وقومي بعصره في وعاء صغير، بواسطة قطعة من القطن بلليها بقطرات الليمون وقومي بتمريرها على المنطقة الحساسة من الخارج.

أحضري النشا وضعيها فوق قطرات الليمون على المنطقة الحساسة واتركيها حتى تجف تماماً.

أحضري قطعة من القطن وقومي بإزالة النشا من المنطقة الحساسة، سوف ترى الإختلاف.

تستخدم هذه الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج. خلطة النشا والليمون لتبييض المناطق الحساسة خلطة النشا والليمون لتبييض المناطق الحساسة المكونات ليمون.

نشا. طريقة الإستخدام نحضر وعاء عميق ونضع به عصير ليمون ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبار من النشا ونقوم بتقليبه جيداً.

قومي بالإستحمام بماء دافئ ونضع الخليط السابق على المنطقة جيداً.

نتركها حتى تجف، ونقوم بإزالتها بواسطة ماء دافئ جيداً.

يجب عدم ترك الخلطه السابقه على البشرة لمدة طويلة حتي لا يحدث أية حساسية للجلد. طريقة أخرى لاستخدام النشا لتفتيح المناطق الحساسة طريقة أخرى لاستخدام النشا لتفتيح المناطق الحساسة المكونات ليمون.

نشا.

ماء ورد.

لبن بورد.

زيت زيتون. طريقة الإستخدام نحضر وعاء عميق ونضع به قطرات من عصير الليمون، ونضيف إليه ربع فنجان ماء ورد، وربع فنجان من اللبن البودر، وربع فنجان من زيت الزيتون، وربع فنجان من النشا ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط متماسك سهل الفرد.

نقوم بمسح المنطقة الحساسة جيداً بواسطة قطن نظيف، ويفضل أن يتم هذه الوصفة بعد الإستحمام مباشرةً.

نضيف الخليط السابق على المنطقة الحساسة ونتركها لمدة من 10 إلى 12 دقيقة حتى تجف.

نزيل الخليط جيداً بالماء الدافئ ونقوم بترطيب المنطقة جيداً حتى نحصل على أفضل النتائج.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على منطقة نظيفة وخالية من الإسمرار.

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