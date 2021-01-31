فوائد الجاز الأبيض للشعر وأفضل الوصفات بالجاز للشعر المتقصف، الجاز الأبيض من الوصفات القديمة التي كانت يستخدمها الأجداد قديما، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الوصفات القديمة التي أورثناها من الأجداد أثبتت صحيتها وفاعليتها، وأثبتت التجربة والعلم أن الأجداد كان لديهم معرفة وعلم بالكثير من أمور الطبيعة وفوائدها، وتُعد وصفة الجاز الأبيض من أهم الوصفات التي أثبتت صحيتها مؤخرا. فوائد الجاز الأبيض للشعر وصفات الجاز الأبيض للشعر المتقصف الجاز الأبيض” الذي كان تستخدمه الأجداد في الماضي، وكانوا لا يستغنون عنه في تصفيف الشعر، ومعالجته أثبتت التجربة حديثا فاعليته للشعر، وسهولة تصفيفه، بل ومعالجته أيضا من العديد من المشاكل ، علي الرغم من رائحة الجاز الكريهة، وعلي الرغم من أن الجاز هو عنصر سام، ولكنه أصبح في المرتبة الأولي لمعالجة الشعر،ويحتل في الفترة الأخيرة المركز الأول في الاستخدام لنعومة الشعر، وإعطائه المظهر اللامع والقوي.

فوائد الجاز الأبيض للشعر : أفضل وصفات الجاز للشعر المتقصف :

وضع كمية مناسبة من الجاز الأبيض النقي علي كمية مناسبة من أي حمام كريم متاح ووضعه علي الشعر لمدة ساعتين ثم غسل الشعر جيدا، ومحاولة القيام بهذه الوصفة مره كل أسبوع وستلاحظي الفرق في الشعر،ولكن ينبغي أن لا يلامس الجاز فروة الرأس، وتجنب ملامسته منطقة العين، وأيضا ينبغي عدم التواجد بالقرب من النار أو إلى البوتاجاز، حيث أنه عنصر يساعد علي الاشتعال، كما ينبغي ملاحظة إذا حدث احمرار أو حكة بعد الاستخدام الأول فينبغي عدم تكرار الاستخدام مره أخري.

وصفة الجاز الأبيض وعصير البصل للشعر

قومي بخلط كمية من الجاز إلي نصف الكمية من عصير البصل، ثم ضعيهما على شعرك لمدة ساعتين، ثم لفي لف الشعر بمنشفة دافئة، ثموبعدها اغسليه بالشامبو.

تعمل هذه الوصفة على تقوية الشعر، وحمايته من التساقط.

وصفة الجاز وزيت الخروع للشعر

قومي بخلط كميات متساوية حوالي ثلاث ملاعق من كلا من الجاز وزيت الخروع وبديل الزيت أو أي كريم مرطب للشعر، ثم ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعتين، ثم لفي الشعر بمنشفة دافئة، وبعدها اغسلي الشعر بالشامبو.

تفيد هذه الوصفة في تقوية أطراف الشعر وتنعيمها وأيضا تعرفي على أسباب جفاف وتشقق القدم وطرق لمعالجتها