طريقة عمل خبز الهمبورجر أو العيش الكيز

تعدعجينة الهمبورجر من أكثر أنواع المخبوزات التي تبحث عنها الكثير من السيدات فهي تتميز بطعمها الرائع الهش والشهي والهمبورجر من الوجبات السريعة والخفيفة التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، وجبة الهمبورجر غنية بالبروتينات، والحديد، والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، ويقدم الهمبورجر بكثرة في جميع دول العالم، خاصتاً في الدول الغربية، وعجينة الهمبورجر تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ويمكن صنعها في دقائق معدودة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، ويمكنك سيدتي صنع عجينة الهمبورجر في المنزل بكل سهولة وصنع أشهي سندوتشات همبورجر، بدلاً من شرائها بتكاليف باهظة، وسوف نقدم إليكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير عجينة الهمبورجر بطريقة سهلة وسريعة، وبخطوات بسيطة وسهلة، تابعي معنا. مكونات عجينة الهمبورجر. ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر . كوب من الماء الدافئ . ربع كوب من الحليب البودرة . ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون . ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم. ملعقة صغيرة من السمسم. ملعقة صغيرة من حبة البركة . ملعقة صغيرة من الملح . طريقة تحضير عجينة الهمبورجر أحضري وعاء كبير وعميق ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، وإزالة الشوائب الموجودة في الدقيق. قومي بوضع الملح والحليب البودرةوزيت الزيتون على بعض ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها جيداً. قومي بأحضار وعاء أخر، ثم قومي بتذويب الخميرة الفورية مع السكر، والماء الساخن جيداً. قومي بسكب الخميرة على خليط الدقيق، ثم قومي بالتقليب جيداً، ثم قومي بعجن المكونات جيداًحتى تتجانس وتحصلي على عجينة متجانسة ومتماسكة القوام. قومي بتغطأة العجينة جيداً بواسطة قطعة من القماش، ثم قومي بوضعها في مكان دافئ لمدة ساعة كاملةحتى تخمر العجينة، ويتضاعف حجمها. قومى بعد أن تخمر العحينة بتقسيمها على شكل كرات متساوية الحجم. قومي بأحضار صينية، ثم قومي بدهن الصينية بالزبدة ثم قومي بوضع كرات العجينة في الصينية. قومي بتغطأت العجينة مرة أخرى لمدة نصف ساعة تقريباً؛ حتى ترتاح العجينة، ثم قومي بدهن وجهه العجينة بالماء بواسطة الفرشاة قومي برش السمسم وحبة البركة، ثم قومي بأشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً؛ حتى يحمر وجهه الخبز، ويصبح لونه فاتح وذهبي. قومي بأخراج الصينية، ثم قومي بتركها قليلاً حتى تهدأ، ثم قومي بفتح الخبز ، ووضع شرائح الهمبورجر في السندوتشات والخضراوات والجبن، ثم قومي بتقديم سندوتشات الهمبورجر بجانب الكاتشب والمايونيز، وبالهنا . مكونات عجينة الهمبورجر.طريقة تحضير عجينة الهمبورجر

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