مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أعملي أجمل مشروبات المطاعم بالبيت، نبحث جميعا عن أفضل المطاعم التي تقوم بتقديم أجمل المشروبات ونذهب إليها خصيصا للإستمتاع بطعم مشروباتها الرائعة، مما يكلفنا الكثير من المال الأمر الذي يمنعنا من الاستمتاع بطعم المشروب الذي نحبه وقت ما نريد، وأيضا تأخذ منا الوقت والجهد للذهاب إلي المطعم وطلب المشروب المفضل، لذا فقد وفرنا إليكي أفضل المشروبات التي توجد في المطاعم وبأسهل الطرق وبكل تكاتها حتي تتمتعي بمذاق أجمل من مذاق المطاعم وبتكلفة أقل كثير من المطعم. مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أولا طريقة تحضير مشروب دالغونا بزبدة الفول السودانى مشروبات المطاعم بأسهل الطرق أولا طريقة تحضير مشروب دالغونا بزبدة الفول السودانى أولا المقادير: كوب من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من النسكافية.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من زبدة الفول السودانى

ملعقتين كبيرتين ماء ساخن.

قطع ثلج ثانيا الطريقة : ضعي بداخل وعاء المضرب الكهربائي النسكافية والسكر وزبدة الفول السودانى والماء الساخن.

ثم قومي بضرب المكونات جيدا ويمكنك استخدام المضرب اليدوي أيضا.

قومي بوضع الثلج في الكوب ثم ضعي فوقه الحليب.

امزجي خليط النسكافية المخفوق مع الحليب وقلبيهم جيدا وأيضا مشروبات تساعد على حرق الدهون ثانيا طريقة تحضير مشروب سموزي الفراولة والمانجو كالمطاعم ثانيا طريقة تحضير مشروب سموزي الفراولة والمانجو كالمطاعم أولا المقادير : لتحضير طبقة المانجو :

نصف كوب من قطع المانجو المجمدة.

كوب إلا ربع من عصير البرتقال.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء.

لتحضير طبقة الفراولة.

نصف كوب من الفراولة المجمدة.

كوب عصير البرتقال.

عسل حسب الرغبة. طريقة التحضير : أولا لتحضير طبقة المانجو ضعي جميع المكونات داخل وعاء الخلاط ثم أخلطيهم حتي يصبح الخليط ناعما مع إضافة العسل

ثانيا لتحضير طبقة الفراولة ضعي جميع المكونات في وعاء الخلاط ثم أخلطيهم جيدا حتي يصبح الخليط ناعما مع إضافة العسل.

ضعي خليط المانجو في الكوب حتي نصفه ثم ضعي خليط الفراوله في النصف الأخر من الكوب. ثالثا طريقة تحضير مشروب المطاعم أوريو ميلك تشيك اللذيذ ثالثا طريقة تحضير مشروب المطاعم أوريو ميلك تشيك اللذيذ أولا المقادير : خمس حبات من الأوريو.

كوب من الحليب.

أيس كريم شيكولاتة أو فانيليا.

مكعبات ثلج

ملعقة كبيرة صوص شيكولاتة حسب الرغبة.

حبيتان بسكويت أوريو للتزيين. ثانيا الطريقة : قومي بخلط جميع المكونات معا في وعاء الخلاط ثم اسكبي الخليط في الكوب وضعي فوقه صوص الشيكولاتة وقطعتين الأوريو. رابعا طريقة تحضير مشروب سموزي تشيز كيك مثل المطاعم رابعا طريقة تحضير مشروب سموزي تشيز كيك مثل المطاعم أولا المقادير : ملعقتين كبيرتين من البسكويت المطحون.

ملعقتين كبيرتين سكر

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب من الفراولة قطع.

كوب حليب.

كوب زبادي.

كوب مكعبات ثلج.

ملعقة كبيرة جبن كريمي.

كريمة خفق وبسكويت مطحون للتزيين “حسب الرغبة” ثانيا طريقة التحضير : خامسا طريقة تحضير مشروب نسكافية بالنوتيلا أفضل من المطعم خامسا طريقة تحضير مشروب نسكافية بالنوتيلا أفضل من المطعم أولا المقادير: كوب من الحليب

ملعقة كبيرة من النسكافية

ملعقة كبيرة من النوتيلا

صوص نوتيلا أو شيكولاته “حسب الرغبة”. ثانيا الطريقة : نضع النسكافية والحليب على النار حتي يذوب النسكافية تماما.

ثم قومي برفع الخليط وضيفي معه ملعقة النوتيلا وقلبيهم معا جيدا

ضعي الخليط على النار مرة أخري.

وقومي بتقليبه وعند الغليان قومي بسكبه في الكوب وقومي بتزيينه حسب الرغبة.

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