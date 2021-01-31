البطاطس السوري أشهر سندوتش في الخروجات اعمليه في البيت باحتراف زي الجاهز

يعتبر سندوتش البطاطس السوري من أكثر الساندويتشات ذات النكهة الجيدة ويتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويكثر تناوله في الدول العربية فمكوناته بسيطة ولا تحتاج لتكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل سندوتش البطاطس السوري.

طريقة عمل سندوتش البطاطس السوري

كما ذكرنا إليكم أن المكونات التي يتم استخدامها في تحضير السندوتش لا تكلف على الإطلاق ويسهل شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير سندوتش البطاطس السوري:

المكونات

بطاطس مقلية مقرمشة.

خيار مخلل.

جبنة موزاريلا.

صلصلة الثومية السورية.

رغيف من العيش السوري.

القيام بتقطيع البطاطس على هيئة أصابع طويلة ويتم وضعها في إناء المياه ويتم وضعها على نار متوسطة وتركها لمدة خمسة دقائق.

يتم وضعها في المجمد وتركها لمدة نصف ساعة أو يمكن تركها لحين أن يتم استخدامها.

نقل البطاطس إلى الزيت الساخن ويتم قليها لحين أن تصبح مقرمشة ولونه يبدو بني فاتح، يتم تحضير صلصة الثومية.

بعد أن تواجدت إليكم كافة المكونات يتم وضع الرغيف السوري ويتم ثنيه من جانب واحد وبعد ذلك يتم دهن الرغيف جيداً بالثومية ثم وضع البطاطس المقلية والخيار المخلل.

إضافة جبنة الموزاريلا المبشورة.

القيام بثني جوانب الرغيف من الجانبين يمين ويسار وبعد ذلك يتم طوي الساندوتش جيداً.

يتم وضعه في مقلاة مدهونة بالزبدة لحين أن يتحمر جيداً وبعد ذلك يتم تقديمه وبالهناء عليكم.

خطوات تحضير سندوتش البطاطس السوريطريقة تحضير الثومية في البيت

الثومية سهلة التحضير ويتم تقديمها بجانب الكثير من المأكولات وإليكم المكونات

ثلاثة كؤوس من زيت الذرة.

كأس من عصير الليمون.

ثوم مفروم ناعم.

بياض بيض.

رشة من الملح.

يتم خلط كلاً من زيت الذرة وعصير الليمون وبياض البيض جيداً مع بعضها البعض في الخلاط الكهربائي. القيام بإضافة كلاً من الثوم والملح ويتم الخلط لحين أن يتم الحصول على قوام ناعم. يتم وضعها في إناء ثم نقلها إلى الثلاجة وتركها لمدة أربعة ساعات. يتم تقديم الثومية بجانب ساندويتش البطاطس السوري وبالهناء على الجميع. فيتم استخدامها أيضاً بجانب الكثير من المأكولات.

خطوات تحضير الثومية