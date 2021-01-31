المكرونة البشاميل بقوام وشكل مظبوط هتشرفك على السفرة

طريقة تحضير المكرونة البشاميل بقوام مظبوط، تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضير المكرونة البشاميل الصحيحة سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة البشاميل.

نصف كيلو من المكرونة الأقلام.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة حجمها كبير.

خمسة ملاعق من الدقيٌق.

حبة من الفلفل الرومي.

ثمانية أكواب من الحليب.

سمن وزيت الذرة.

توابل.

جبنة الموازريلا.

قشطة.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

مكونات المكرونة البشاميل:طريقة تحضير اللحم المفروم المعصج:

تعتبر طريقة تحضير اللحم المعصج هو مكون أساسي في المكرونة البشاميل، لذا سنحضرها لكم بالمقادير وخطوات التحضير.

نصف كيلو من اللحم البلدي المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة جيدا.

ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة.

ملعقة من السمن أو الزبدة.

فلفل رومي مقطع صغيرا.

في الاول حضري مقلاة وضعي بها البصل المفروم مع الفلفل الرومي والسمن.

يتم النقليب جيدا حتى يتم تتبيل البصل المفروم، بعدها نضع اللحم المفروم والتوابل.

قومي بتقليب كل المكونات جيدا حتى تنضج ويصبح اللحم معصج وجاهز للمكرونة البشاميل.

مقادير اللحم المعصج:طريقة تحضير اللحم المعصج بالخطوات:خطوات تحضير المكرونة البشاميل: