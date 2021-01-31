- 1/2
- 2/2
طريقة تحضير المكرونة البشاميل بقوام مظبوط، تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضير المكرونة البشاميل الصحيحة سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة البشاميل.مكونات المكرونة البشاميل:
- نصف كيلو من المكرونة الأقلام.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة حجمها كبير.
- خمسة ملاعق من الدقيٌق.
- حبة من الفلفل الرومي.
- ثمانية أكواب من الحليب.
- سمن وزيت الذرة.
- توابل.
- جبنة الموازريلا.
- قشطة.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
تعتبر طريقة تحضير اللحم المعصج هو مكون أساسي في المكرونة البشاميل، لذا سنحضرها لكم بالمقادير وخطوات التحضير.مقادير اللحم المعصج:
- نصف كيلو من اللحم البلدي المفروم.
- بصلة كبيرة مفرومة جيدا.
- ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة.
- ملعقة من السمن أو الزبدة.
- فلفل رومي مقطع صغيرا.
- في الاول حضري مقلاة وضعي بها البصل المفروم مع الفلفل الرومي والسمن.
- يتم النقليب جيدا حتى يتم تتبيل البصل المفروم، بعدها نضع اللحم المفروم والتوابل.
- قومي بتقليب كل المكونات جيدا حتى تنضج ويصبح اللحم معصج وجاهز للمكرونة البشاميل.
- في إناء يتم سلق المكرونة وبعد ذلك يتم تعصيج اللحم المفروم.
- القيام بتحمير البصل المفروم لحين أن يصبح لون البصل أصفر ثم القيام بوضع اللحم المفروم وتقليبها مع البصل.
- القيام بإضافة جميع البهارات والفلفل الرومي المقطع مع نصف كأس من المياه وتركه لحين أن يتشرب المياه ويصبح ناضج بصورة تامة.
- يتم تحضير البشاميل من خلال رفع إناء على النار ويتم إضافة السمن والزيت وبعد ذلك يتم وضع الدقيق والاستمرار في التقليب.
- إضافة السمن واللبن ويتم التقليب جيداً لحين أن تنضج دون أن يتم تواجد تكتلات نهائياً في البشاميل.
- القيام بإضافة الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وبعد ذلك يتم التقليب لحين الغليان.
- القيام بإحضار طاجن أو صينية ويتم وضع البشاميل ونصف كمية المكرونة وبعد ذلك النصف الأخر من البشاميل.
- إضافة اللحم المفروم ثم باقي المكرونة وبعد ذلك باقي البشاميل وجبنة الموزاريلا وتركها في الفرن لحين أن يتغير لونها وتصبح جاهزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكرونة البشاميل بقوام وشكل مظبوط هتشرفك على السفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.