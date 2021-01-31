علاج فراغات الشعر بالثوم و إنبات الشعر في أسبوع من تجربتي بالخطوات

علاج فراغات الشعر بالثوم ، هو أحد أهم وأبرز فوائد الثوم، خاصة إذا ما قمت باتباع الطريقة الصحيحة لإنبات الشعر بالثوم، واعلمي أن هناك الكثير من المكونات، التي يمكنك استخدامها في علاج فراغات الشعر، إلى جانب الثوم لإنبات الشعر في أسبوع، مثل زيت الزيتون النقي، الذي يغذي الشعر ويعمل على ترطيب الشعر ككل، وكذلك زيت جوز الهند مع ماسك الثوم لعلاج الشعر، ولا يمكننا إغفال مكملات البيوتين، التي تسهم كثيرًا في تحسين صحة الشعر العامة، فقط اهتمي بتناول غذاء صحي، وتابعي تجربتي مع فرك الشعر بالثوم، دون خشية من أضرار وضع الثوم على الشعر.

من واقع تجربتي مع فرك الشعر بالثوم، يمكن القول أن ماسك الثوم للشعر، هو أفضل ما يمكنك أن تفعليه لشعرك وصحته وإعادة إنبات الشعر في أسبوع بالثوم، فهو مفيد للغاية في علاج فراغات الشعر، وإطالة الشعر بطريقة طبيعية أيضًا، أو يمكنك استخدام زيت الثوم لتطويل الشعر كذلك. ومكونات ماسك الثوم إنبات فراغات الشعر كالتالي:

8 فصوص من الثوم الطازج.

2 ملعقة كبيرة من زيت الثوم.

أضيفي أي نوع زيت عطري تحبينه مثل؛ زيت الورد، أو زيت اللافندر.

قومي أولًا بتقشير فصوص الثوم، ثو اهرسيها جيدًا. في مقلاة على نار هادئة، قومي بتسخين قليل من الزيت، وعندما يبدأ الزيت في التحول إلى الدفء، قومي بوضع الثوم المهروس في المقلاة. قومي بتحريك الثوم في المقلاة، حتى تبدأ رائحته في الظهور. ارفعي المقلاة بعيدًا عن النار، ثم اتركيها تبرد. قومي بتصفية الثوم والزيت في مصفاة، حتى يتبقى لديك الزيت السائل فقط. ضعي الزيت المصفى في بخاخة، أو زجاجة داكنة اللون، وضعيها في مكان مظلم لمدة 24 ساعة.

قومي بتنظيف شعرك جيدًا. مشطي شعرك ثم ابدئي في وضع زيت الثوم لديك في فروة الرأس. قومي بتدليك فروة رأسك بالزيت جيدًا. قومي بلف شعرك بمنشفة دافئة، واتركيها لمدة نصف الساعة. اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والبلسم، ويمكنك أيضًا غسل شعرك بمنقوع مغلي البقدونس (أو المعدونس في بعض الدول)، فهو جيد جدًا في تخليص الشعر من رائحة الثوم، كما يمكنك عمل طريقة كيراتين طبيعي في المنزل، باستخدام بذر الكتان فهو مفيد جدًا في تغذية شعرك. يمكنك استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيًا، وسوف تلاحظين فوائد الثوم لإنبات الشعر في أسبوع.

من أهم الماسكات التي تجيب عن تساؤل؛ هل الثوم ينبت الشعر؟ فمجموعة المكونات هذه من أفضل الزيوت والمكونات التي يمكنها التعامل مع الشعر المتساقط، وحالات الصلع الوراثية أيضًا، في فترة قصيرة من الوقت. وطريقة تحضيره سهلة للغاية.

في خلاط كهربائي، ضعي 10 فصوص من الثوم الطازج بعد تقشيرها. ثم أضيفي قليلًا من الزنجبيل، سواء البودر أو الطازج. اخلطي المكونات معًا، حتى تتحول إلى بودر ممتزج ومتجانس. في مقلاة على النار، قومي بتسخين زيت جوز الهند، ثم أضيفي مسحوق الزنجبيل والثوم إلى الزيت الساخن. اخلطي المكونات معًا، حتى يتحول اللون إلى البني. قومي بتصفية الزيت بمصفاة. دلكي شعرك بالزيت جيدًا، بدائة من فروة الرأس وحتى الأطراف. اتركي الزيت فوق شعرك، لمدة ساعة كاملة أو أكثر حسب رغبتك. قومي بغسل شعرك جيدًا، بالشامبو والبلسم المناسبين. كرري التجربة من مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا، وسوف تلاحظين الفرق في أيام قليلة.

سؤال يراود البعض من النساء، هل الثوم يحرق بصيلات الشعر، والإجابة أن الإفراط في استخدام الثوم على الشعر، قد يتسبب بالفعل في حدوث التهابات شديدة بفروة الرأس، خاصة إذا ما كانت البشرة حساسة نوعًا ما.

ويفضل في تلك الحالة، استشارة طبيب جلدية متخصص، لتحديد ما إذا كانت طريقتك في استخدام الثوم هي التي تسببت في هذا الالتهاب بفروة الرأس، خاصة وأن التهابات فروة الرأس، قد يتسبب في حدوث تساقط الشعر.