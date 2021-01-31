طريقة عمل خبز الشاورما بمهارة في المنزل ببساطة وسهولة وبأقل تكلفة

خبز الشاورما هو خبز رقيق يتم عمله بجانب الشاورما، وهو يشبه الخبز السورى الذى يتم عمله بواسطة الصاج، وهنا سوف نقوم بعمله على الطريقة المصرية بصورة سهلة وبسيطة لعمله في المنزل لنستخدمه عند عمل الشاورما بالدجاج او باللحم المفروم حسب الرغبة، ويحبه الكبار والصغار، ويتم عمله بسهولة دون مجهود وعدم أخذه الكثير من الوقت، حيث يمكن عمله أثناء عمل الشاورما، وهو يختلف إختلاف تام عن الكريب، حيث يعتقد البعض أنه يشبه الكريب ولكن مقادير الكريب تختلف كثيراً عن مقادير الخبز، وهنا سوف نقدم طريقة عمل خبز الشاورما في المنزل. مكونات عمل خبز الشاورما مكونات عمل خبز الشاورما يتكون خبز الشاورما من مكونات سهلة وغير مكلفة لنتعرف عليها وهى كالتالي:- 6 أكواب من الدقيق العادى.

2 كوب من الماء الدافئ.

5 ملاعق صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ثلث كوب من الزيت النقى.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة ممتعة وسهلة لعمل خبز الشاورما في المنزل وهى كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق والملح ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزيت ونخلط جيداً. ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع فيه الماء الدافئ والسكر ونذوبه جيداً، ثم نقوم بإضافة الخميرة ونقلبهم لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق مع خليط الماء بصورة تدريجيه ونعجن الخليطين بإستخدام الأيدى حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى مجموعة من الكرات التى تشبه حجم الليمون ثم نتركها لترتاح لمدة لا تقل عن ساعتين. بعد مرور الوقت نقوم بإحضار العجين، نحضر واحدة ونقوم بفردها باستخدام (النشابة) أو العصا التى نستخدمها في صنع الفطير العادى ونفردها حتى تصبح رقيقة. بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على الصاج ونقوم بوضع العجينة على النار، وهكذا بالنسبة لباقى العجين. نقلب الخبز على الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبى ويستوى تماماً. ثم نخرجه من الفرن ونتركه ليبرد تماماً، ثم بعد ذلك يصبح جاهز للشاورما. وبهذا نكون قد قدمنا لكم أجمل خبز بطريقة مهارية وسهلة وبالهنا والشفاء.

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