لو انتي من محبين القهوة ويومك مش بيكمل غير بفنجان القهوة الصبح ، احنا بنقولك ان شعرك كمان محتاج المكون ده ، القهوة ليها فوايد كتير جدا للشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على فوايد القهوة للشعر وازاي تستخدميها من خلال 10 وصفات بالقهوة لعلاج مشاكل الشعر المختلفة.
وصفات بالقهوة لعلاج مشاكل الشعر:
1- منع تساقط الشعر:
القهوة بتحتوي على مادة الكافيين اللي بتساعد على منع تساقط الشعر ، لانها بتحفز بصيلات الشعر ، وده بيأدي لنمو الشعر بشكل اقوى ، اغسلي شعرك بمغلي القهوة (وتكون قهوة تقيلة جدا ومتصفية) مرتين في الاسبوع لاستعادة الشعر مرة تانية في وقت قصير.
2- لنمو الشعر:
الكافيين بيمنع تأثير هرمون الديهدروتستوستيرون ، اللي ثبت انه بيسبب الصلع وتلف بصيلات الشعر للرجال والنساء ، غسل الشعر بالقهوة بيزود بشكل كبير من تحفيز بصيلات الشعر ، اللي بيأدي لنمو الشعر بشكل اسرع.
3- تحسين ملمس الشعر:
القهوة بتساعد على تقوية الشعر من الداخل ، وبتحسن من جودته وملمسه بشكل عام ، لان الكافيين لما بيتحط على الشعر بشكل مباشر ، البصيلات بتمتصه ، وده بيخليه ناعم وبيلمع اكتر بشكل فوري.
كل اللي هتعمليه بس افركي كمية من القهوة على فروة الراس ، وسيبيها لمدة 15 دقيقة وبعدين اشطفيها بالشامبو والبلسم ، الطريقة دي هتساعد على تغذية الشعر من الداخل وهيديه نعومة اكتر.
4- تحسين الدورة الدموية في فروة الراس:
زيت القهوة بيساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الراس ، وده بيساعد الشعر انه ينمو صحي وبشكل اسرع.
ممكن تشتري زيت قهوة جاهز ، او تعمليه بنفسك في البيت اختاري اي نوع زيت تفضليه وحطي فيه ¼ كوباية من حبوب القهوة وحطيهم مع بعض على نار خفيفة لمدة 8 ساعات واتأكدي انك تقلبيه من وقت للتاني عشان ميتحرقش ، بعدها صفي الزيت من القهوة وخزنيه في برطمان ، واستخدميه اعملي بيه حمام زيت للشعر مرة في الاسبوع.
5- تقشير فروة الراس:
كل ما تحسي ان فروة راسك دهنية ومتراكم عليها زيوت واوساخ كتير ، يبقى ماسك القهوة هو كل اللي انتي محتاجاه ، افركي القهوة على فروة الراس ، هتساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة وهتحافظ على فروة الراس نضيفة ، بالاضافة ان كل مرة بتفركي فيها الجلد الميت ، هتحفزي الخلايا الجديدة وهينمو الشعر اقوى واكتر كثافة.
6- لتلميع الشعر:
القهوة بتحتوي على درجة حموضة اقل من المية ، وده هيحافظ على الشعر صحي وبيلمع ، ممكن تحطي على الشعر مغلي القهوة الباردة (وتكون قهوة تقيلة جدا ومتصفية) وتسيبيه لمدة ½ ساعة وبعدين تغسليه ، كرريه مرة واحدة في الاسبوع هيكون مفيد جدا لشعرك.
7- تحسين لون الشعر:
لو عايزة شعرك بلمسة خفيفة من اللون البني المايل للاسود ، بالاضافة لتقويته وزيادة نموه اعملي الوصفة البسيطة دي.
اخلطي 1 معلقة كبيرة من القهوة مع 2 معلقة كبيرة من البلسم ، حطي الخليط على الشعر بعد غسل شعرك بالشامبو وسيبيه لمدة 5 – 10 دقايق ، وبعدها اشطفيه بالمية.
8- صبغة دائمة للشعر:
تقدري تصبغي شعرك بشكل دائم باللون البني الغامق بالقهوة من غير استخدام اي صبغات كيميائية ممكن تضر شعرك.
اول حاجة اغسلي شعرك كويس عشان يبقى نضيف وخالي من اي زيوت ، اعملي قهوة تقيلة وقوية وسيبيها تبرد ، بعدها وزعيها على شعرك وغطيه وسيبيها لمدة ساعة ، وبعدها اغسليه بمية فاترة.
9- القهوة كبلسم للشعر:
ممكن تستخدمي القهوة كبديل طبيعي للبلسم ، بعد غسل شعرك بالشامبو ، خدي كمية من القهوة المطحونة حطيهاعلى شعرك وفروة راسك ، وسيبيها من 5 دقايق لنصف ساعة حسب وقتك وبعدين اغسليه بالمية ، القهوة هتساعد على تنعيم وترطيب الشعر بشكل كبير.
10- ماسك القهوة لتنضيف الشعر وفروة الراس:
الماسك ده هيساعدك على تقشير فروة الراس وتنضيفها.
كل اللي انتي محتاجاه 2 معلقة كبيرة من القهوة المطحونة مع 2 معلقة كبيرة عسل و 2 معلقة كبيرة زيت زيتون ، امزجيهم مع بعض كويس لحد ما يتشكل عندك معجون ناعم حطيه على فروة الراس ، سيبيه لمدة ساعة وبعدها اغسليه بالشامبو بالطريقة العادية.
طريقة وفوايد زيت القهوة للشعر والبشرة والجسم
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