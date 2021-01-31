طريقة عمل رموش الست بصورة إحترافية في المنزل وبأقل تكلفة

رموش الست من أحلى الحلويات التى لا يمكن الإستغناء عنها في المناسبات، وهي تعد من أشهى الحلويات الشرقية فى مصر والكثير من البلاد الآخرى، وهى من الحلويات التى يعشقها الكثير من الأطفال، وتعد من الحلوى الخفيفة حيث تحتوى على مقادير خفيفة وبسيطة، ويمكن عملها بسهولة في المنزل مثل الخارج في الأعياد والمناسبات السعيدة كأعياد الميلاد، هيا نتعرف على مقادير رموش الست الشهية. مقادير عمل رموش الست مقادير عمل رموش الست تحتوي رموش الست على مقادير عديدة وهى كالتالي:- نصف كوب من دقيق السميد.

2 كوب من الدقيق العادى.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

2 من البيض.

نصف كوب من السمن.

2 ملعقة كبيرة من لبن البودر.

رشة من الفانيليا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

رشة من الملح.

نصف كوب من سكر البودرة.

صفار بيض.

ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة صغيرة من الخل. طريقة عمل الشربات نقوم بوضع إناء به ماء بمقدار كوب على النار، نضع كوب ونصف من السكر مع عصر نصف ليمونة. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقوم بتحضير رموش الست بصورة سهلة وبسيطة وهى كالآتي:- نقوم بإحضار إناء من البلاستيك ونضع فيه السمن والزيت مع إضافة البيض، ونقلبهم جيداً بإستخدام مضرب كهربائى. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا مع الأستمرار في الضرب حتى يصبح الخليط متجانس. ثم نقوم بتحميص اللبن البودر على نار هادئة حتى يأخذ اللون الذهبى. نحضر وعاء آخر ونضع فيه الدقيق العادى ودقيق السميد مع إضافة جوز الهند والبيكنج بودر والسكر ونقلبهم جيداً، ثم نضع رشة الملح واللبن المحمص. نضع خليط البيض على خليط العجين مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة. نقوم بتقطيع العجينة قطع صغيرة ونشكلها ونضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت. نحضر وعاء ونضع فيه صفار البيض والخل واللبن وندهن به قطع العجين المشكل. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الصينية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبى. بعد ذلك ننزل الشربات من على النار ونسقى به الرموش بعد خروجها من الفرن وبهذا نحصل على ألذ رموش ست من أجل مشاهدينا.

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