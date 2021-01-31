كريم ليلي داومي عليه كل ليلة قبل النوم ولن تصدقي بياض وصفاء وجهك كل صباح

الروتين الليلي للعناية بالبشرة يُعد من أهم الخطوات التي تساعد فى ترطيب وتفتيح البشرة طوال اليوم التالي، وعن تجربة حقيقية تؤثر العناية بالبشرة قبل التوجه للنوم مباشرة في صفاء البشرة وإظهار شبابها، لذا وبعد البحث فقد توصلنا لكريم طبيعي من أفضل وأهم الكريمات التي تُستخدم للروتين الليلي وفور الاستيقاظ صباحا تلاحظين تفتيح البشرة ونضارتها الغير مسبوقة، كما يعمل هذا الكريم على إزالة أثار التعرض لأشعة الشمس وحروقها وبأبسط المكونات.

كريم ليلي لتفتيح البشرة

يتكون الكريم من المقادير الطبيعية التالية:

1 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي أو الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

يعتبر ماء الورد من أساسيات العناية بالبشرة الذي لا غنى عنه بالروتين اليومي وخاصة الليلي، ومن أهم فوائد الورد أنه يعمل على تفتيح البشرة ومنحها نضارة وحيوية كبيرة، كما يعمل على تنظيف البشرة بعمق والقضاء على الشوائب العميقة والتخلص نهائيا من الرؤوس السوداء والبيضاء، كما يساعد على محاربة التجاعيد وشد البشرة بفاعلية وبالتالي تضييق مسامات البشرة .

أما الفازلين فهو مرطب طبيعي للبشرة ويعمل على علاج الخدوش وأثارها، وتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع والتصبغات والكلف الموجود بالبشرة، كما يتميز بقدرته العالية على ترطيب البشرة ومحاربة القشور التي تظهر نتيجة جفاف البشرة، كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال وسريع.

يتم وضع الفازلين فى وعاء وتذويبه في درجة حرارة الغرفة، وذلك عن طريق تحريكه داخل الوعاء بواسطة الملعقة بحركات دائرية إلى أن يتحول ملمسها لملمس لزج سائل نوعا ما. يتم إضافة ماء الورد ثم الدمج جيدا حتى تمام الامتزاج والحصول على كريم سائل نوعا ما شديد الليونة.

طريقة التحضيرطريقة الاستعمال

يتم تطبيق الكريم ليلا قبل الخلود للنوم مباشرة على بشرة الوجه أو اليدين أو أى منطقة مُراد تفتيحها، ويُترك لصباح اليوم التالي ثم يتم غسل البشرة بواسطة الماء، ويتم تطبيق الكريم يوميا وسنلاحظ النتيجة من الأسبوع الأول من تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة التصبغات والقضاء على البقع والكلف، كما يمكن الاحتفاظ بكميات من الكريم لمدة لا تقل عن شهر، كما يصلح الكريم لجميع أنواع البشرة وحتى الدهنية والمختلطة، ليمنح البشرة النتائج المبهرة سريعاً.

العناية الطبيعية بالبشرة

يمكنك مزج حبة من الخيار مع ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة أُخري كبيرة من عسل النحل، ويتم تطبيقه على البشرة لمدة لا تقل عن تلت ساعة ثم يتم غسل البشرة جيدا بالماء الفاتر ثم الماء البارد، يعمل جل الصبار على حماية البشرة من الجفاف ومنحها رطوبة وترطيب وتغذية، كما يساعد على توحيد لون البشرة وتفتيحها والقضاء نهائيا على البقع والتصبغات، كما يعمل الخيار والعسل على منح البشرة ترطيب هائل.

يمكنك أيضا استخدام ماسك البرتقال لتفتيح البشرة لإحتوائه على فيتامين C، حيث يتم خلط 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال الطبيعي مع نصف ملعقة من الكركم، ثم يتم الدمج جيدا بين المكونات وتطبيق الخلطة على البشرة وتركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة وقد تصل لنصف ساعة، ويتم تكرار الوصفة يوميا وسنلاحظ تفتيح البشرة في خلال إسبوع واحد مع توحيد لون البشرة والقضاء على البقع والكلف.