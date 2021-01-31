كيكة الخلاط السريعة في عشر دقائق ناجحة ومضمومه

كيك العشر دقائق هو الأكثر بحثاً وإنتشاراً على مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث فلا يتعدى إعدادها أكثر من عشر دقائق فقط وهو الأمر الذي يبحث عنه الكثير كيف يمكن تحضير كيك شهي ولذيذ في وقت مختصر بدلاً من بذل الكثير من الوقت وخاصةً فئة الشباب التي تبحث عن طرق سريعة لتحضير الكيك والمعجنات وللإجابة على كافة الأسئلة للتعرف على طريقة التحضير يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة

بعض الفتيات والأمهات لا تحب التعقيد في إعداد الوجبات وكذلك الحلويات حيث يتجه الكثير منهم للوجبات السهلة البسيطة التي لا تحتاج وقت طويل لذلك تبحث الأمهات عن طرق مثل كيك العشر دقائق.

مكونات كيك العشر دقائق:

كوبان من الدقيق الناعم.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة السريعة.

كوب من الزيت النباتي عالي الجودة.

رشة ملح.

نقوم بتجهيز الدقيق أولاً ونخل الدقيق في صينية خارجية. ثم نحضر العجانة الكهربائية ونضع كلاً من المكونات السائلة من الماء الدافئ والزيت. ثم الإنتقال للدقيق بعد أن تم نخله والخميرة والسكر ويفضل أن يكون مطحون ثم رشة الملح. نقوم بتشغيل العجانة لمدة عشر دقائق بعد أن تندمج جميع المكونات معاً وتصبح العجينة لينه وناعمة يمكنك تحضير صينية الكيكة بحيث يكون حجمها مناسب للكمية. وندهن سطح الصينية بالزيت بالإضافة إلي رشة بسيطة من الدقيق أو النشا ونقوم بوضعها في الفرن حتى تنضج وبعد خروجها من الفرن نقوم بتقطيع الكيك للتقديم.

طريقة التحضير

ملحوظة:

في حالة عدم توافر عجانة كهربائية يمكنك استبدالها بالمضرب الكهربائي حيث يمكن أن يحل وظيفة العجانة على سرعة عالية.