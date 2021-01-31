طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

الكريب من أكثر الوجبات السريعة إنتشاراً في جميع الدول العربية والغربية بسبب المذاق المحبب حيث يعتبر وجبة مفضلة لأغلبية الأشخاص ويتم حشو الكريب كوجبة بالبانية واللحوم والدجاج ولكن الكريب في الأصل هو وجبة من الحلويات وليس مالح على نفس طريقة التحضير في الدول العربية، أنتقل الكريب من أصول فرنسية عبر تداول الثقافات وينضم بنسبة أكبر للحلويات لذلك يحب البعض التنوع في الوجبات ويتسائل عن كيفية إعداد الكريب الحلو لذلك نقوم بعرض الطريقة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير عجينة الكريب الحلو بالخطوات

لا يوجد مطعم في أيّ مكان لا يخلو من الكريب حيث يصنف على أنه من أشهي الوجبات السريعة التي يتفق عليها الجميع ويتم تحضيره من اللحوم والدجاج وغيرهم أنتقل إلينا الكريب من المطبخ الفرنسي.

مكونات عجينة الكريب:

كأس ونصف من الدقيق عالي الجودة.

كأس ونصف حليب.

اثنين من البيض.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملعقتين من السكر ويفضل أن يكون مطحون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

تحضير مضرب كهربائي أولاً ونضع كلاً من الفانيليا والبيض والحليب والزبدة والسكر في إناء العجن الخاص بالمضرب لمدة لا تقل عن خمس دقائق يمكن إستبدال المضرب بالخلاط الكهربائي. بعد أن يتم إخفاق تلك المكونات يتم إضافة الدقيق إلي المكونات ونبدأ بالعجن جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط يتم تشغيل المضرب حتى يصبح الخليط مائل للتجانس وسائل. نحضر طاسة غير لاصقة من التيفال نقوم بوضع كمية قليلة من الزيت وبإستخدام ملعقة كبيرة الحجم. نقوم بوضع ملعقة من خليط الكريب في الطاسة بحيث تملأ الطاسة على شكل دائري ونقلبها على الوجه الآخر ونقوم بالتكرار مرة أخري حتى الإنتهاء من الكمية ونقوم بحشو العيش بالشوكولاتة أو الحلويات المحببة حسب رغبة الشخص.

طريقة التحضير