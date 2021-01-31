اصنعي بنفسك أقوى بروتين منزلي للشعر واجعلي شعرك ناعم كالحرير في أقل من ساعة

تحلم كل فتاة بشعر ناعم كالحرير كثيف وجذاب وهذا ما يصنعه بروتين الشعر، وبسبب قلة التغذية الصحية يقل البروتين الطبيعي الذي يمده الجسم للشعر، ولذلك تلجأ معظم الفتيات إلى البروتين الصناعي والذي يسبب تلف الشعر وتقصفه وتساقطه بعد مرور وقت قصير من عمل جلساته على الشعر، لذا أفضل حل هو صنع بروتين بمواد طبيعية ليس بها أي أثار جانبية تؤدى لتلف الشعر، ووصفة اليوم تحتوي على المكونات والعناصر المطلوبة التي تجعل شعرك ناعم كالحرير من الاستخدام الأول.

وصفة البروتين الطبيعي للشعر من المنزل

تتكون وصفة البروتين الطبيعي من عدد 2 باكيت من الخميرة البودر الفورية، علبة من الزبادي الطبيعي خالي الدسم، ملعقة من السكر بالاضافة إلى ربع كوب من الماء، ولتحضير الوصفة يتم وضع فارغ 2 باكيت خميرة فورية بودرة بمقدار حوالى 2 ملعقة كبيرة في وعاء، ثم إضافة السكر والماء ثم الدمج والتقليب جيدا حتى تمام ذوبان الخميرة لتخمر بمساعدة السكر، وسنُلاحظ تحول الخليط لقوام كريمي مع ملاحظة ذوبان حبيبات الخميرة تماما بالماء، ثم يتم إضافة الزبادي ويتم التقليب جيدا حتى تمام الدمج ونترك الخليط قليلا.

ولاستخدام الخليط يتم أولا تقسيم الشعر لقسمين أو ثلاث حسب كثافته ويتم تمشيطه بعناية، ثم يتم وضع الماسك عليه قسم تلو الآخر مع مراعاة تغليف الشعر بالكامل بالوصفة من الجذور وحتى الأطراف، ثم نجمع الشعر سويا ولا نقوم ببرم الشعر تماما فقط نرفعه على الرأس حتى يساعد الشعر على فرده تماما، ثم نترك الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ولا مانع إذا وصلت لساعة ونصف، وبعد مرور الوقت المذكور يتم شطف الشعر أولا بواسطة الماء الدافئ لإزالة أثار الماسك من على الشعر، ثم يتم غسله بواسطة شامبو وبلسم مناسبين للشعر.

وفوائد الخميرة معروفة للشعر حيث أنها تساعد على فرد الشعر بشكل سريع ومذهل وتنعيم الشعر تماما ومنحه العناصر والفيتامينات اللازمة، كما أن الزبادي يساعد بشكل كبير على ترطيب الشعر وتغذيته وفرده، ونتيجة هذه الوصفة تظهر من الاستخدام الأول، حيث تجعل الشعر ناعم كالحرير مع علاج الشعر المتقصف وتغذية الشعر لحمايته من التلف على المدى البعيد.

علاج تقصف وتلف الشعر

وإذا كنت تعانين من تقصف أطراف الشعر وتلف في بعض أجزائه، فسوف تساعدك وصفة المايونيز بكل تأكيد لعلاج التقصف وتغذية الشعر وزيادة كثافته أيضا، حيث يتم خلط مقدار نصف ملعقة من زيت الزيتون البكر مع صفار بيضة واحدة، بالاضافة إلى مقدار ملعقتين من زيت الخروع والمايونيز، وبعد خلط المكونات جيدا يتم تطبيق الخلطة على الشعر لمدة ساعة واحدة، ثم يغسل الشعر بشامبو طبي مناسب.

كما ينصح في بعض الأحيان لصاحبات الشعر الجاف باستعمال زبدة الأفوكادو النباتية أو الزبدة الحيوانية، حيث أن لها مفعول سحري في علاج تلف الشعر وتقليل التقصف في الأطراف، كما تساعد على تنعيم الشعر الخشن وترطيبه وحماية الشعر من التساقط بشكل عام، وهي نفس فائدة زبدة القهوة للشعر حيث تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر بالاضافة إلى تأخر شيب الشعر.