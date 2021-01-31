أخيرا كفتة كباب عربي بسر تتبيلة الحاتي في المنزل أحلى من المطاعم

طريقة كفتة كباب عربي اللحم من الأطباق الرئيسية التي تتميز بالطعم الشهي الرائع الذي لا يقاوم، فيفضل تناول تلك الوجبة من معظم الناس في مختلف الأعمار من الكبار والصغار، فطريقة صنع اللحم بمختلف أنواعه له الكثير من محبيه وسنحضره اليوم بطريقة بسيطة وسهلة تعد في المنزل أيضا، فيتنوع ويختلف أنواع الكباب على حسب وصفته، فيوجد كباب اللحم والدجاج وكباب الدجاج المشوي، وغيرهم من أنواع الكباب سنحاول أن نوضح لكم أنواع مختلفة لصنع الكباب واختار ما يناسبك في صنع وجبة رئيسية على سفرتك. طريقة كباب اللحم الضاني كيلو شرائح لحم ضأن لحم غنم. ربع كوب عصير ليمون. ملعقة صغيرة من روز ماري أو إكليل الجبل جاف مفروم. ملعقة صغيرة ونصف ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. خطوات وطريقة كفتة كباب اللحم الضاني يتم تجفيف شرائح اللحم الضاني جيدا من أي شوائب أو ماء عن طريق ورق المطبخ، ثم توضع في وعاء عميق.

ثم يضاف عصير الليمون واللوز ماري والفلفل الأسود إلى شرائح اللحم في الوعاء وتفرك قطع اللحم بالتوابل عن طريق اليد وتغطى كل قطع اللحم بالتتبيلة.

ثم يغطى وعاء اللحم بورق من النايلون وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ومن المفضل أن تترك قطع اللحم في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

ثم يسخن الشواية الخارجية على الفحم أو شواية الفرن تكون درجة حرارتها متوسطة وتدهن بالقليل من الزيت عن طريق فراشة صغيرة.

ثم ترص شرائح اللحم على الشواية وتسوى لمدة 4 دقائق على كل جانب أو حتى تكون ناضجة.

ثم ترفع شرائح اللحم من على الشواية ويتم رصها في وعاء تقديم مع الأرز أو الخبز أو مع سلطة مشوية. مقادير كفتة كباب دجاج مقلي 500 جرام صدور دجاج مقطعة لقطع كبير. 3 قطع من أفخاذ دجاج من دون عظم أو جلد. ثمرة بصل واحدة مقطعة لقطع كبير. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. عدد 2 ملعقة كبيرة من البقسماط. عدد 2 ملعقة كبيرة من الطحينة. ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج. 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي. ملعقة صغيرة من البابريكا. ملح على حسب الرغبة. فلفل أبيض وشطة على حسب الرغبة. طريقة كباب اللحم الضانيخطوات وطريقة كفتة كباب اللحم الضانيمقادير كفتة كباب دجاج مقلي طريقة تحضير كباب الدجاج أولا ضعي صدور الدجاج مع البصل وافخاذ الدجاج وبودرة الثوم والزيت والزنجبيل وعصير الليمون والطحينة والبقسماط في محضر الطعام وامزجيهم معا جيدا.

ثم يوضع عليهم الملح والفلفل والبابريكا وبهارات الدجاج، ويمزج كل العناصر بشكل جيد عن طريق اليدين، حتى الحصول على مزيج مثل عجينة متماسكة قليلا.

يدخل المزيج إلى الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين، ثم يخرج ويلف على أعواد خشبية ويترك جانبا حتى تنتهي من كل المزيج بالكامل.

ثم يسخن مقدار من الزيت في مقلاة عميقة ويضاف عليه أعواد الكباب ويقلب من الجانبين حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي ويقدم مع طبق الأرز أو الخبز. طريقة تحضير كباب الدجاج

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