طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش هش ولذيذ في 10 دقائق فقط بـ2 كوب دقيق

تحتار ربات المنزل في تنوع الطعام والحلويات خاصة للأطفال أو كوجبة غنية تفيد الجسم، نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش بأسهل الطرق وفي أسرع وقت ممكن يتم تحضيرها بكل سهولة، من الوصفات التي يعشقها الكبار والأطفال تنفع للفطور أو العشاء مع كوب الشاي أو القهوة أو الحليب على حسب ما ترغب، ومعظم الأمهات تبحث عن طريقة سهلة لتحضير الوجبات لأسرتها خاصة الوصفات السريعة التي لا تستغرق وقت ولا مجهود، منها بسكويت الشاي الهش مقرمش بدرجة لذيذة جداً يمكن إضافة شوكولاتة وأشكال من البسكوت مثلاً على شكل (قلب – دائرة – مربع – مثلث – شجرة – دائرة بها ثقب أصغر وبه مربى أو نوتيلا)..وغيرهم من الأفكار الإبداعية في التغيير من الأشكال الجميلة بأبسط الأدوات. طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش المكونات / 2 كوب دقيق + ذرة ملح + 5 ملاعق كبيرة سكر + بيضة (بدرجة حرارة الغرفة) + 70 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة + فانيلا + ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير :- لا تنسي أن تجربي طريقة عمل كيكة في الحلة هشة جداً ورائعة بدون فرن تحضر خلال دقائق. في وعاء عميق ضعي الزبدة وعليها السكر، قومي بالخفق جيداً سواء يدوي أو كهربي حتى تحصلي على قوام كريمي.

تضاف البيضة ثم الفانيلا واستمري في الخفق حتى يتكون لديكِ مزيج هش وناعم جداً.

ضيفي الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر، ثم يقلب الخليط بملعقة حتى يمتزج.

سوف تلاحظي أن المزيج ليس بقوام العجينة بل هش أكثر.

افردي البسكويت على طاولة بسمك 1 سم.

ثم قومي بتقطيعه بأي شيء موجود في البيت كما ذكرنا فوق مثل كوب لتقطيع شكل دائرة، ويمكن تشكيله بواسطة شوكة أو سكين أو مصفاة توضع على البسكوتة لتأخذ شكل سمبوكسات جميلة.

يرص البسكويت في صينية على ورق زبدة ثم يدخل فرن ساخن على 180 أو 200 درجة لمدة 10 دقائق ويخرج.

يقدم بالهنا والشفا. أفكار لتقديم بسكويت الشاي يمكن إزابة شوكولاتة ثم لصق قطعتين من البسكويت وفي النصف الشوكولاتة.

اغمسي قطعة البسكويت لتصل إلى النصف في الشوكولاتة السائلة أي نوع ثم رش مبشور جوز هند من فوق.

قومي بحشو قطعتين من البسكويت بمربى لتكون ألذ مذاق. أفكار لتقديم بسكويت الشاي

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