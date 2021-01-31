دبي تبدأ التطعيم بلقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19

بدأت هيئة الصحة في دبي التطعيم بلقاح سينوفارم المضاد لـ كوفيد-19، اعتبارا من اليوم الأحد الحادي والثلاثين من يناير، في إطار خططها لتنويع اللقاحات وإتاحة فرصة الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.

تخصيص 3 مراكز في دبي للتطعيم بلقاح سينوفارم

ونقلت تقارير صحفية عن المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، قولها إن الهيئة ستخصص، اعتباراً من اليوم ثلاثة مراكز صحية، دوت الخليج ند الحمر والطوار والمنخول، لتطعيم المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة، وحاملي إقامة دبي، من القوائم المسجلة مسبقاً.

صحة دبي تتوسع في التطعيم بلقاح سينوفارم

ولفتت الدكتورة الخاجة إلى أن الهيئة ستتوسع في التطعيم بلقاح سينوفارم خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وفقا للإمارات اليوم.

أرقام قياسية في عدد الجرعات والفحوص التي أجريت

يشار هنا إلى أن صحة دبي كانت قد بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، باستخدام لقاح فايزر- بيونتيك، ووضعت آلية معينة للتطعيم مقسمة على 3 مراحل، تستهدف في نهايتها جميع السكان والمقيمين، وسجلت دولة الإمارات أرقاما قياسيا في عدد توزيع الجرعات، وكذلك عدد الفحوص التي أجريت قياسا على عدد السكان.

لقاح سينوفارم

تبقى الإشارة إلى أن لقاح سينوفارم تم تطويره في الصين إلى جانب أربعة لقاحات أخرى، وحصلت الشركات الصينية في مجال اللقاح ومن بينها سينوفارم على طلبات مسبقة لأقل من 500 مليون جرعة بحلول منتصف نوفمبر الفائت.