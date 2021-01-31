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جمانة الصباغ الأحد,31 كانون الثاني (يناير) 2021 - 11:55
اخطاء شائعة عند ارتداء الكمامة تسبب الاصابة بكوفيد 19، وكما بات معلوماً للجميع فإن ارتداء الكمامة هو أحد ابرز الاجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية منذ ظهور فيروس كورونا الجديد في ووهان الصينية أواخر العام 2019 وتفشيه حول العالم.
ومع تجاوز أعداد المصابين بمرض كوفيد 19 عتبة 103 مليون شخص، ووفاة أكثر من من مليوني شخص، تركز المراجع الصحية والمؤسسات على ضرورة تطعيم أكبر قدر من الناس لتأمين مناعة جماعية تقي من عدوى فيروس كورونا وتؤدي لاضعافه.
إلا أن أخذ لقاحات كورونا ليس الوسيلة الوحيدة للوقاية من كوفيد 19، بل تبقى إجراءات ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي في طليعة الاجراءات الاحترازية الواجب الحفاظ عليها لمنع الاصابة بكوفيد 19.
لكن العديد من الناس ممن يرتدون الكمامة لاغراض الحماية، يقومون بذلك بطريقة خاطئة ما يعرضهم لخطر الاصابة بكوفيد 19 دون علمهم.
في موضوعنا اليوم، نتعرف على 4 اخطاء شائعة عند ارتداء الكمامة تسبب الاصابة بكوفيد 19، لتجنب القيام بها حفاظاً على السلامة الشخصية والعامة.
4 اخطاء شائعة عند ارتداء الكمامة تسبب الاصابة بكوفيد 19
توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي المؤسسة الوطنية الأمريكية الرائدة في مجال الصحة العامَة، بارتداء الكمامة في الأماكن العامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
لكن ارتداء الكمامة يجب أن يكون بطريقة صحيحة لا خاطئة، وبالتالي يجب تجنب الاخطاء الشائعة التالية عند ارتداء الكمامة التي تسبب الاصابة بكوفيد 19:
- تغطية الفم فقط: يعمد كثيرون لوضع الكمامة على الفم فقط دون تغطية الأنف بشكل محكم. وهو خطأ جاسم يمكن أن يزيد من خطر الاصابة بكوفيد 19 كون عملية التنفس تحصل من الأنف بشكل جزئي أو كلي، وبالتالي فإنهم معرضون للاصابة بالعدوى عن طريق استنشاق جزيئات فيروسية من خلال الانف.
كما ان عدم تغطية الانف بالكامل يعرض لخطر تنشق الملوثات الموجودة على الطبقة الخارجية للكمام حيث تتجمع الجراثيم من الخارج.
- ارتداء كمامة فضفاضة للغاية: سواء كانت الكمامة طبية او مصنوعة من القماش، لا بد أن يكون قياسها مناسباً للوجه بحيث لا تكون فضفاضة جداً خصوصاً على الجانبين حيث يمكن أن تتسلل جزيئات فيروس كورونا الى الداخل.
وللرجال ممكن يطلقون لحية طويلة وكبيرة، ينبغي عليها التفكير ملياً في التخفيف من شعر اللحية لضمان أن تعمل الكمامة كحاجز حماية يحجب أكبر قدر من الهواء الملوث بالعدوى.
- لمس الكمامة بشكل دائم: خطأ شائع ومتكرر خصوصاً بين كبار السن أو الاطفال، ممن يعمدون للمس الكمامة باستمرار لتعديلها على الوجه. ما يزيد من خطر الاصابة بكوفيد 19 حتى وإن كانت الكمامة على الوجه طوال اليوم، خصوصاً عند اتساخ اليدين نتيجة الاكل او لمس الاسطح الملوثة وعدم غسلها جيداً قبل لمس الكمامة.
- نزع الكمامة بطريقة خاطئة: مثلما يمارس البعض اخطاء شائعة عند ارتداء الكمامة، فإنهما يمارسون اخطاء مشابهة عند نزع الكمامة لا تقل خطورة. إذ ينبغي نزع الكمامة عن طريق الامساك بالربطة خلف الاذنين والحرص على تجنب ملامسة الجزء الامامي، ثم التخلص منها وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون او التطهير بالمعقمات.
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