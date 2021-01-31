الجهاز المناعي ذو دور هام وحيوي في تحصين الجسم ضد الامراض كافة، خصوصاً في خضم ازمة كورونا الحالية حيث يعمد فيروس كورونا الجديد لمهاجمة الاشخاص الذين يعانون من جهاز مناعة ضعيف.

ويتألف الجهاز المناعي من خلايا الدم البيضاء والعقد الليمفاوية والأجسام المضادة، التي تساعد الجسم على مواجهة الالتهابات والأمراض على اختلافها. ويعمل هذا الجهاز كحصن منيع ضد كافة الجراثيم والفيروسات والبكتيريا التي تسبب الامراض.

لكن ضعف جهاز المناعة وحدوث خلل فيه يمكن أن يجعله أقل قدرة على مواجهة هذه العوامل المسببة للامراض. وهناك علامات ومؤشرات عدة يمكن أن تدل على ضعف جهاز المناعة، وينبغي التنبه لها.

فما دوت الخليج العلامات التي تدل على ضعف جهاز المناعة؟ هذا ما نكتشفه سوياً كما أوردتها صحيفة "إنديان إكسبريس".

5 علامات تدل على ضعف جهاز المناعة

تحدد الصحيفة الهندية 5 علامات أساسية وراء ضعف الجهاز المناعي وعدم قدرته على مواجهة الامراض، وهي على الشكل التالي:

التوتر بمستويات عالية: يتسبب التوتر والضغط النفسي في إضعاف جهاز المناعة بشكل كبير، وكل ارتفاع في مستويات التوتر يعني ضعف متزايداً لهذا الجهاز الحيوي. ما يضع الجسم امام تحديات مواجهة الامراض بسبب انخفاض عدد كريات الدم البيضاء والخلايا الليمفاوية، ويرفع من خطر الاصابة بنزلات البرد والاسهال وغيرها من الامراض.

تكرار العدوى: إن اصيب المرء بالعدوى والمرض بشكل متكرر، فإن ذلك يدل على ضعف جهاز المناعة، نتيجة انخفاض خلايا الدم البيضاء التي تواجه العدوى بشكل فعال وتقضي عليها.

واثبت الطب ان الاصابة بأكثر من 5 التهابات في الاذن، او التهابات الجيوب الانفية الجرثومي المزمن، أو اكثر من التهاب رئوي، او الحاجة لأكثر من 3 دورات من المضادات الحيوية في العام الواحد، يعني ضعف جهاز المناعة وضرورة التركيز على تعزيزه.

التعب والخمول: ضعف جهاز المناعة يتسبب بالشعور بالتعب والخمول وعدم القدرة على القيام بأي نشاط بدني حتى وإن كان الشخص ينام لوقت كافي كل ليلة.

بطء التئام الجروح: لا يستطيع جهاز المناعة الضعيف إنتاج جلد جديد بسرعة، وهو ما يتسبب ببطء الجروح وشفائها. كون الخلايا المناعية السليمة تساعد على تجديد خلايا الجلد الجديدة عند تعرضه لأي ضرر.

آلام المفاصل: إن تكرار الاصابة بآلام المفاصل هو دليل على ضعف المناعة بسبب عمله البطيء، ما يؤدي للاصابة بالتهاب الاوعية الدموية الناجم عن عدوى او اضطراب المناعة الذاتية.

كما يتسبب ضعف جهاز المناعة بانتفاخ وتيبس المفاصل احياناً بسبب التهاب البطانة الداخلية للمفاصل.

عوامل اخرى لضعف جهاز المناعة

اضافة للعلامات المذكورة اعلاه، تحدثت الطبيبة أبيسولا أولوليد عن عوامل أخرى يمكن أن تتسبب بضعف جهاز المناعة، منها التدخين وشرب الكحول، والخضوع للعلاج الكيميائي، والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني وممارسة الرياضة، اضافة الى الاكثار من تناول الادوية والمضادات الحيوية.

وتشير مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الاسهال والامساك وانتفاخ البطن والتشنج والغازات، الى ان جهاز المناعة لا يعمل بشكل صحيح. وعندما تقل بكتيريا الامعاء الجيدة، فإن الجهاز المناعي يتعرض لضرر كبير.