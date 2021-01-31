كريم طبيعي منزلي لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بسرعة رهيبة

أقوي كريم طبيعي لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش لوجه أكثر جمال والنتيجة مذهلة، الحواجب الكثيفة والرموش الطويلة هي من أهم علامات جمال الوجه كما أنها تبرز جمال العيون، ولكن كثرة استخدام الماسكارا ومستحضرات التجميل تتسبب في ضعف شعر الحواجب والرموش مما يجعلها تتساقط، وهذا ما يدعو الفتيات والسيدات إلي تركيب الرموش الاصطناعية أو شراء أقلام تحديد الحواجب حتي تتخلص من مشكلة قلة كثافة شعر الحواجب والرموش، علي الرغم من توافر مكونات طبيعية وتعطي نتيجة فعالة دون الضرر بالشعر .

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بكريم طبيعي فعال ونتائجه مضمونة

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش يحتاج إلى عناية كبيرة واهتمام لا يقل عن الاهتمام بشعر الرأس، ولذلك يجب علينا تزويد الجسم بالمواد الضرورية والفيتامينات اللازمة لتحفيز نمو وتكثيف شعر الحواجب والرموش وتقويتها وحمايتها من التساقط، ولهذا سوف أقدم لكم أقوي كريم طبيعي يمنحك حواجب كثيفة ورموش طويلة في وقت قصير والنتيجة رائعة.

كريم جل الألوفيرا وزيت الخروع وفيتامين E لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

يعد جل الألوفيرا من أفضل المكونات التي تعمل علي تحفيز بصيلات الشعر علي النمو، أما زيت الخروع من أقوي الزيوت التي تساعد في تكثيف الحواجب، وتطويل الرموش حيث يحتوي علي أحماض دهنية تمنع تساقط الشعر ويحفز من إنتاج الكولاجين، أما كبسولة فيتامين E والمعروفة بفيتامين الجمال يعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

2 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

2 كبسولة من فيتامين E.

برطمان زجاجي صغير.

ما سكار قديمة ونظيفة.

نقوم بوضع جل الألوفيرا بداخل البرطمان ثم نضيف إليه زيت الخروع وفيتامين E ، ثم نمزج المكونات حتي نحصل علي قوام الكريم.

ثم باستخدام ماسكار نظيفة ومعقمة بماء ساخن نأخذ كمية بسيطة من الكريم، ثم نقوم بتمشيط الحواجب والرموش قبل النوم ونترك الكريم عليها حتي الصباح ثم يغسل بالماء فقط، ويستخدم ذلك الكريم يومياً حتي الحصول علي أفضل النتائج.

مكونات كريم تكثيف الحواجب وتطويل الرموش لوجه أكثر جمالطريقة تحضير كريم طبيعي لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش في وقت قياسي