خلطة لتبيض الوجه بسرعة فائقة مضمونة وطبيعية 100%

خلطة لتبيض الوجه بسرعة فائقة هي التي تقضي على عيوب ومشاكل البشرة المتعددة والكثيرة، بدون أن تسبب أية آثار جانبية على الإطلاق، أو يكون ليس لها فائدة، وسوف نتعرف على طريقة تبييض الوجه بسرعة فائقة بالنشا أو من خلال استخدام مواد طبيعية تمامًا، حيث أن أسهل وصفة لتبييض الوجه بسرعة لا بد أن تكون مكوناتها طبيعة كي تكون مضمونة، فتابعونا للوصول إلى وصفة لتبييض الوجه.

خلطة لتبيض الوجه بسرعة فائقة بالنشا

ويعتبر النشا واحد من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة بجميع أنواعها، ويمكن استخدامها وفق التالي:

سنقوم بتوفير ربع كوب من عصير الفراولة الطبيعية.

نقوم بتوفير ثلاث ملاعق من النشا.

نقوم بإضافة الخليط مع بعضه البعض بالتدريج، ونقوم بتوزيعه على البشرة، ونتركه لمدة ساعة فقط.

لا نزيل الخليط في البداية من خلال الشطف، ولكن من خلال الفرك الجيد للبشرة حتى نزيل طبقات الجلد الميت.

يمكن استخدام فرشاه ناعمة من أجل المساعدة في تنظيف الوجه

وصفة النشا والفراولة لتبييض الوجهوصفة الأرز المطحون لتبييض البشرة

كما أن الأرز المطحون يحتوي على العديد من الفيتامينات اللازمة للبشرة، والتي تعمل على تفتيح البقع الغامقة، ويمكن استعماله بسهولة، من خلال وضع ثلاثة ملاعق من الأرز المطحون، وعليهم ملعقتين من الحليب ومن ثم نقوم بخليط المزيد مع بعضه، ونضعه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعدها نقوم بفرك البشرة جيدًا، ثم نقوم بغسلها بالمياه الفاترة، ويمكن أن يوضع الخليط في أي مكان في الجسم من أجل تفتيحه.

وصفة زيت الخروع والكركم لتبييض البشرة

الكركم يمكن استعماله مع الكثير من المكونات من أجل تفتيح البشرة السمراء ولكن أفضل وصفة هي: