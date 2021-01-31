طريقة عمل عجينة بلح الشام الهشة بخطوات بسيطة وبأقل مجهود

طريقة عمل عجينة بلح الشام الهشة، يعد بلح الشام من أكثر الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرين، ويعد من الحلويات السورية المميزة والتي لها مذاق شهي، إنتشر بشكل كبير في البلاد العربية، وأصبحت ربة المنزل تقدمه لعائلتها في المنزل مثل الجاهز تماماً، بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، يشتهر بلح الشام بشكل خاص في شهر رمضان الكريم، ويحضر بكثرة في هذا الشهر لأنه مرتبط به، حيث يحتوي بلح الشام على كمية قليلة من السعرات الحرارية، وينصح أصحاب الحمية الغذائية بتناوله، تابعونا للتعرف على طريقة عمل عجينة بلح الشام.

تحضر عجينة بلح الشام بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية، حيث يسهل على ربة المنزل تحضير بلح الشام فى المنزل بكل سهولة، حيث أن بلح الشام يشبه إلى حد كبير حلوى الإكلير الأوروبي، يباع بكثرة في المناطق الشعبية والمحلات.

كوب من الدقيق.

2 بيضة.

كوب زيت نباتي للتحمير.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة من السكر.

رشة ملح.

كوب من الماء الدافىء.

ربع كوب زيت.

يحضر إناء على النار ويوضع فيه ربع كوب الزيت ثم يضاف الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر، ثم يرفع من على النار.

يضاف خليط الدقيق إلى الخلاط أو العجان الكهربائي، ويضاف له البيكنج بودر، والسكر والملح والفانيليا والماء والبيض، ثم تخلط المكونات معاً حتى يتكون لدينا عجينة سائلة.

يحضر كيس حلواني ويوضع فيه الخليط ويفتح الكيس من أطرافة، ثم يسخن الزيت ويتم تشكيل خليط بلح الشام على شكل أصابع طويلة ويتم تحميرها في الزيت.

يصفى من الزيت ويوضع في القطر البارد المحضر ثم يقدم ساخناً.