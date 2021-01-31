فوائد زيت جوز الهند للشعر والطريقة الصحيحة لاستخدامه

رغم أنه مكون بسيط ومعظم النساء تستخدمه، إلا أن استخدامهم لهم خطأ لا يجلب أي نتيجة، سنتعرف على طريقة الاستخدام الصحيحة والتي ستوفر لك تجربة فريدة من نوعها، أصبح زيت جوز الهند بمثابة الكأس السحرية لأنه يوفر بديلاً طبيعيًا للعديد من الأشياء في الجمال، رغم استخدام المشاهير مثل كارداشيان وإيما ستون هذا الزيت متعدد الاستخدامات للحصول على بشرة وشعر بمظهر صحيين، في حين أن الناس غالبًا ما يشككون في جوز الهند والزيوت الطبيعية الأخرى كمكونات تجميل بسبب الخوف من وجود شعر دهني أو بشرة دهنية، فإن استخدام هذه العلاجات الطبيعية يمكن أن يساعد في الواقع في تحقيق التوازن في إنتاج الزيوت الطبيعية للوجه أو فروة الرأس وبالتالي تقليل هذا المظهر اللامع للبشرة الدهنية، يحتوي زيت جوز الهند على فيتامينات وأحماض دهنية تساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها، مما يساعد أيضًا على نمو الشعر بشكل قوي وطويل.

طريقة استخدام جوز الهند للشعر بطريقة صحيحة

هناك طريقتان لاستخدام زيت جوز الهند لشعرك، الأول هو قناع سريع يمكنك وضعه مباشرة عند الاستحمام بعد البلسم، ليست هناك حاجة إلى إضافة مكونات أخرى، قم ببساطة بتدليك زيت جوز الهند مباشرة على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لبضع دقائق في الحمام، ثم اشطفيه.

ماسك زيت جوز الهند للشعر

الثاني هو قناع الشعر الليلي وينصح باستخدامه مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر،

ابدأي بوضع زيت جوز الهند على شعرك من الجذور إلى الأطراف وتمشيطه بالفرشاة.

بعد ذلك اربطي شعرك وغطيه بغطاء “بونيه الشعر” لتجنب تلطيخ الملابس وملاءات السرير بالزيت.

اتركيه طوال الليل واشطفه جيدًا في الصباح.

بمجرد أن يجف شعرك ، ستشعرين بالنعومة واللمعان والنعومة بشكل ملحوظ. سيساعد الاستخدام المستمر على منع تقصف الأطراف وتكسرها ويمكن أن يساعد أيضًا فروة رأسك في التخلص من قشرة الرأس وتساقط الشعر.

طريقة خلط زيت جوز الهند مع مستحضرات التجميل

طريقة أخرى رائعة لإضافة زيت جوز الهند إلى روتين حياتك وجعله جزء لا يتجزء من جمالك، ليس بالضرورة عن طريق وضعه مباشرة عليك، ولكن على منتجاتك، استخدميها لتنظيف فرش المكياج والحفاظ عليها عن طريق فرك طرفها ببعض زيت جوز الهند وقطعة قماش صغيرة أو منشفة، ثم استمري في غسلها كما تفعلين عادةً، سيترك الزيت شعر فرش مكياجك ناعمًا وخاليًا من الأوساخ.