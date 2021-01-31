طريقة صبغ الشعر الأبيض بمواد طبيعية تخفي الشيب بسرعة

طريقة صبغ الشعر الأبيض أو الحصول على وصفة إخفاء الشيب نهائيا هي التي تحرص جميع النساء على الحصول عليها كي تبدو في كامل أناقتها، وخصوصًا أن الشعر متعلق دائمًا ومرتبط بالجمال مهما كان عمر المرأة، والجدير بالذكر أن شيب الشعر يظهر بكثرة عند بلوغ سن الخمسين ولكن هذا ليس معناه أن تقدم العمر وحده عامل أساسي، بل إن هناك أشخاص في ريعان الشباب يعانون من الشعر الأبيض، ولذلك سنوفر لكم إجابة لسؤال كيف أقضي على الشيب نهائيا في وقت قياسي.

طريقة صبغ الشعر الأبيض

هناك الكثير من الطرق التي يمكن اللجوء إليها من أجل صبغ الشعر الأبيض من بينها الوسائل التقليدية، وهي الحناء والتي تستخدم لتغطية الشعر الأبيض وإخفاء شيب الشعر، كما أن الصبغات التي تستخدم في مراكز التجميل، وتستخدم في المنازل يُمكنها أيضًا أن تخفي الشيب.

وهناك الكثير من الوصفات التي أثبتت أنها تساعد في إعطاء الشعر لون متميز، وتعمل على إخفاء الشعر الأبيض تمامًا، ومن بين تلك الوصفات:

وصفة الشاي المغلي والميرامية لعلاج الشيب

ويمكن التخلص من الشيب أو علاج الشيب نهائيا عن طريق وصفة الشاي والميرامية، فعند الحصول على ملعقتين من الشاي وحفنه من الميرامية، ووضعهم مع كوبين من المياه، ونتركهم على النار حتى يغلي الخليط، يمكن وضعه على الشعر لمدة لا تقل عن أربع ساعات ولكن بعد أن يبرد تمامًا، ثم نقوم بغسل الشعر بالمياه الفاترة فقط.

قشر البطاطس للتخلص من الشيب للأبد

كما أن قشور البطاطس من أهم المواد الطبيعية التي تقوم بإخفاء الشيب من الشعر فيمكن الحصول على القشور، ووضع كمية مناسبة من البابونج عليها، ثم وضعها على الخصل البيضاء في الشعر، وبعدها نقوم بغسل الشعر جيدًا من الخليط.

وصفة الحناء واللبن لعلاج شيب الشعر

ويمكن وضع كمية مناسبة من الحناء في وعاء، ونضع إليها اللبن، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من إكليل الجبل إلى الخليط، ونقوم بالتقليب جيدًا، ثم نقوم بتركه لمدة خمس ساعات، وبعدها نقوم بوضع الخليط على الشعر، لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر عقب الانتهاء من الوقت.