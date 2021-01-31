طريقة عمل البسبوسة المكرملة بتكات أشهر محلات الحلويات

طريقة عمل البسبوسة تعتبر البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية المعروفة وذلك لأنها تتميز بطعمها الحلو واللذيذ، هناك بعض الحلويات التي لا تناسب كل المناسبات ولكن البسبوسة من الحلويات المميزة الموجودة دائما، يرجع اسم البسبوسة إلى طريقة إعدادها وهو بس السميد بالسمن، هناك الكثير من الإضافات التي يمكن وضعها على البسبوسة مثل جوز الهند والمكسرات وغيرها، تختلف طريقة إعداد البسبوسة من دولة إلى أخرى، نقدم لكم اليوم أفضل طريقة لعمل البسبوسة الطرية المكرملة.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة

مقادير عمل البسبوسة:

أكواب من دقيق السميد الخاص بالبسبوسة.

كوب من السمن.

كوب من السكر .

كوب من اللبن الرايب أو الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

الشربات البارد.

طريقة التحضير

طريقة تحضير البسبوسة سهلة للغاية ولا تستغرق الكثير من الوقت، في البداية يجب تحضير كافة المكونات وتقديرها بمعيار واحد وذلك حتى لا يحدث أي خلل في الوصفة، قم بخلط دقيق السميد مع البيكنج بودر جيدا في وعاء واسع ثم قم ببس السميد بواسطة السمن، قم بإضافة مقدار السكر جوز الهند والفانيليا إلى الخليط السابق إعداده، ثم قم يمزج اللبن وجوز الهند معهم جيدا.

قم بصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت أو السمن ، قم بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة هادئة بعد تسخينه، اترك البسبوسة داخل الفرن حتى تنضج تماما وتصل إلى اللون الذهبي، بعد خروج البسبوسة قم بوضع الشربات باردا ثم قم بتقديمها.

لعمل الشربات قومي بوضع وعاء على نار متوسطة وبه 2 كوب من السكر وكوي ونصف من الماء، واتركي الخليط ليغلي جيداً ثم أضيفي عصير نصف ليمونه ورشة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر، واتركي الخليط حتى الحصول على القوام المضبوط.