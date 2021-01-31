اقوى كريم تبيض الجسم كامل في دقائق مجربه ومضمونه للعرايس وسيزول سواد السنين وستبهرك النتيجه

كريم طبيعى لتفتيح الجسم تحتاج كل مرأة إلى استخدام أنواع آمنة من الكريمات الطبيعية لتفتيح الجسم والعناية بالبشرة، وهذا ما يمكن الحصول عليه عن طريق استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل الدارجة بالأسواق التجارية أو الموجودة في صالونات التجميل وغيرها، فكوني أنت خبير التجميل الخاص بنفسك واستخدامي أفضل أنواع الكريمات الطبيعية الآمنة على بشرتك وتجعلها بيضاء مثل قطعة القطن الناعمة.

يوجد الكثير من المكونات والمواد الطبيعية التي من الممكن أن تقومين باستخدامها لتنعيم وتبيض الجسم ومن أهمها ما يلي:

الاعتماد على هذه الوصفة لا يخسركِ أبداً بل على العكس تماماً فكل ما تحتوي عليه غني بالعناصر المفيدة لبشرتك، حيث أنها ستجعلها ناعمة ورطبة وبيضاء دائماً فقط قومي باستخدامها بالطريقة الصحيحة واصنعيها بنفسك كالتالي:

4/1 كوب من زيت الزيتون.

4/1 كوب من الجليسرين.

5 قطرات من عصير الليمون.

5 قطرات من زيت الورد.

5 قطرات من زيت النعناع.

أولاً احضري وعاء نظيف للغاية وابدئي في خلط الجليسرين وعصير الليمون مع بعضهم بطريقة جيدة، ثم يتم إضافة جميع الزيوت التي ذكرناه إليكم ولكن تدريجياً واستمري في التقليب والخليط.

بعد ما أن تحصلين على خليط كريمي قومي بإحضار علبة نظيفة وسكبي بها الخليط واتركيه لمدة ساعتين.

ثم يتم تطبيق الخليط على الجسم وعلى المناطق الداكنة واحرصي على أن تقومين باستخدامه قبل النوم مع التدليك لبضعة ثواني.

وللحصول على نتائج سريعة في وقت قصير قومي باستخدامه كل يوم قبل النوم.

هي من أفضل أنواع الكريمات التي يمكن الاعتماد عليها لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة، فقومي بخلط نصف ملعقة من الكركم مع ملعقتين كبيرتين من الحليب و3 قطرات من عصير الليمون واخلطي جيداً حتى أن تتجانس ويصبح الخليط ذات قوام كريمي، يطبق الخليط على المناطق الداكنة قبل النوم بحوالي 45 دقيقة وللتخلص من الخليط قومي بفرك البشرة بلطف ثم غسلها بالماء الفاتر وبعدها يرطب بماء الورد وانتظمي على استخدامه مرتين في الأسبوع.